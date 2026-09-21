Julio César Walker llega a Crisálida para dictar cursos de barbería

El Centro de Estética Crisálida, de Laura Vallejos, suma una nueva propuesta de capacitación con la incorporación de Julio César Walker, quien estará a cargo de los cursos de barbería destinados tanto a quienes buscan iniciarse en la actividad como a profesionales que desean perfeccionar sus técnicas.

En la mañana de la radio, Walker contó detalles de esta nueva propuesta y habló sobre su experiencia en el mundo de la barbería y la formación de nuevos profesionales.

El docente llega desde San Jerónimo Norte y cuenta con experiencia en la enseñanza de técnicas de barbería. En Crisálida ofrecerá dos propuestas: Barbería Inicial, destinada a quienes quieren comenzar a formarse desde cero, y Perfeccionamientos Avanzados, pensada para quienes ya cuentan con conocimientos y buscan incorporar nuevas herramientas y técnicas.

La capacitación permitirá a los participantes adquirir conocimientos prácticos vinculados al trabajo de barbería y continuar desarrollándose en una actividad que en los últimos años incorporó nuevas técnicas y estilos.

Con esta incorporación, Crisálida continúa ampliando su propuesta de formación y suma una nueva alternativa para quienes buscan capacitarse y adquirir herramientas para desarrollarse profesionalmente en el rubro.