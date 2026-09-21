Julio César Walker llega a Crisálida para dictar cursos de barbería

EntrevistasLo ÚltimoLocales

El Centro de Estética Crisálida, de Laura Vallejos, suma una nueva propuesta de capacitación con la incorporación de Julio César Walker, quien estará a cargo de los cursos de barbería destinados tanto a quienes buscan iniciarse en la actividad como a profesionales que desean perfeccionar sus técnicas.

En la mañana de la radio, Walker contó detalles de esta nueva propuesta y habló sobre su experiencia en el mundo de la barbería y la formación de nuevos profesionales.

El docente llega desde San Jerónimo Norte y cuenta con experiencia en la enseñanza de técnicas de barbería. En Crisálida ofrecerá dos propuestas: Barbería Inicial, destinada a quienes quieren comenzar a formarse desde cero, y Perfeccionamientos Avanzados, pensada para quienes ya cuentan con conocimientos y buscan incorporar nuevas herramientas y técnicas.

La capacitación permitirá a los participantes adquirir conocimientos prácticos vinculados al trabajo de barbería y continuar desarrollándose en una actividad que en los últimos años incorporó nuevas técnicas y estilos.

Con esta incorporación, Crisálida continúa ampliando su propuesta de formación y suma una nueva alternativa para quienes buscan capacitarse y adquirir herramientas para desarrollarse profesionalmente en el rubro.

Te puede interesar

  • ACTO 9 DE JULIO

    Este viernes, en el SUM de laEscuela "Domingo Faustino Sarmiento" Nº 398, se llevó a cabo el acto oficial por el 9 de Julio, conmemorando…

  • VENTA DE LOCRO PARA EL 1 DE MAYO

    Bomberos voluntarios de María Juana lanzan una venta de locro para el Día del Trabajador.Querés colaborar? contactate con los miembros de la institución y colaborá…

  • COPA DE PLATA PARA TALLERES

    El domingo se disputo en el Club La Emilia de San Jorge el "Torneo Abierto Femenino de Voley" donde el equipo de Club Atlético Talleres…

  • MODELOS DE MUJER PARA ARMAR

    La mujer aparece en el cine como objeto y cumpliendo el estereotipo clásico de bomba sexy, madre, esposa. El cine es en esencia hecho por…

  • ACTIVIDADES DE UN ESPACIO PARA TODOS

    Ivana Tortosa y Andrea Bonacina desde "Un Espacio Para Todos" contaron en la mañana de la radio sobre las diversas actividades que realizarán por la…