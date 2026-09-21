Cine Club Sociedad Italiana presenta “Los colores del tiempo”

El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana continúa con su propuesta de acercar cine europeo a la localidad y anuncia la proyección de “Los colores del tiempo”, una producción francesa dirigida por Cédric Klapisch.

La película, estrenada en 2025, propone un viaje entre dos épocas. La historia comienza en París, en 2025, cuando unas treinta personas de una misma familia se enteran de que heredarán una antigua casa que permaneció abandonada durante años.

Cuatro integrantes de la familia reciben el encargo de ingresar a la vivienda, realizar un inventario y conocer el estado de la propiedad. Allí encuentran distintos objetos y tesoros ocultos que los llevan a investigar la historia de una misteriosa antepasada llamada Adèle, quien dejó su Normandía natal cuando tenía 20 años.

La investigación los transportará al París de 1895, una ciudad atravesada por la revolución industrial y cultural, en una época marcada por el nacimiento de la fotografía y el desarrollo del impresionismo.

De esta manera, la película construye un diálogo entre 1895 y 2025, conectando las historias familiares, el pasado y el presente y planteando cómo conocer aquello que ocurrió antes puede modificar la manera de mirar el futuro.

El elenco está integrado por Vincent Macaigne, Julia Piaton, Suzanne Lindon y Cécile de France. La producción pertenece a Francia, tiene una duración de 124 minutos y está calificada para mayores de 13 años.

“Los colores del tiempo” recibió tres nominaciones a los Premios César 2026 y fue nominada al Giraldillo de Oro a Mejor Película en el Festival de Sevilla.

Miércoles 23 de septiembre

La función será el miércoles 23 de septiembre a las 20:30, en la Sociedad Italiana de María Juana.

La entrada será a la gorra, como parte de la propuesta del Cine Club para seguir acercando películas de distintos países y géneros a la comunidad.