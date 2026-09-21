Más de 700 personas participaron de Talleritos 2026 en María Juana

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El Club Atlético Talleres de María Juana llevó adelante una nueva edición de Talleritos 2026, una jornada deportiva que reunió a cientos de chicos, familias e instituciones de la región.

Más de 700 personas participaron del encuentro, que tuvo al deporte infantil como protagonista y permitió que jugadores de distintas instituciones compartieran una jornada de fútbol, compañerismo y diversión.

Durante la actividad, los chicos pudieron disfrutar de diferentes encuentros deportivos, acompañados por entrenadores, familiares y público que se acercó al club para vivir la jornada.

Desde Talleres destacaron que este tipo de encuentros tienen como objetivo no solo la competencia, sino también generar espacios para que los chicos compartan, hagan nuevos amigos y disfruten del deporte, fortaleciendo valores como el compañerismo y el respeto.

La edición 2026 de Talleritos volvió a convertir las instalaciones del club en un punto de encuentro para el fútbol infantil de María Juana y la región.

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