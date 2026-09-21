Gasoducto Región Centro II: confirman el inicio de los trabajos y proyectan su habilitación para 2028

La firma del acuerdo entre Litoral Gas y la Unión Transitoria TGS-SACDE permitirá avanzar con la finalización del Gasoducto Regional Centro II, una obra estratégica para Rafaela, Sunchales y distintas localidades del departamento Castellanos.

El acuerdo había sido anticipado durante un encuentro realizado el 11 de agosto en Rosario, donde autoridades de Litoral Gas recibieron al senador provincial Alcides Calvo, al presidente de ENERFE Santa Fe Gas y Energías Renovables, Rodolfo Giacosa, y a intendentes y presidentes comunales del departamento.

Según lo informado, el inicio de los trabajos está previsto para la segunda quincena de octubre, mientras que la habilitación del sistema se proyecta para comienzos de 2028.

El gasoducto tendrá una extensión superior a los 140 kilómetros y permitirá incrementar la capacidad de distribución de gas natural. La obra contempla una proyección de más de 28.000 nuevos hogares conectados y permitirá acompañar el crecimiento de industrias, pymes, comercios y estaciones de GNC.

Además, la concreción de esta etapa abre la posibilidad de comenzar a trabajar en nuevos proyectos ejecutivos para extender progresivamente la red de gas natural hacia otras localidades de la región.

Del encuentro participaron, además de Calvo y Giacosa, representantes de Litoral Gas y autoridades locales de San Vicente, Angélica, Bella Italia, Ramona, Ataliva, Humberto Primo y Tacural.

Alcides Calvo destacó la importancia de la firma y señaló que contar con una fecha prevista para el comienzo de los trabajos permite avanzar en la planificación de las próximas etapas.

El senador sostuvo que la llegada del gas natural resulta fundamental para las familias, pero especialmente para el desarrollo productivo, industrial y comercial de las localidades del departamento Castellanos.