El diafragma y la respiración: una conexión clave entre el cuerpo y el cerebro

Respirar parece un acto automático y cotidiano, pero detrás de cada inspiración y cada exhalación existe una compleja comunicación entre los pulmones, el corazón, el sistema nervioso y el cerebro. Por eso, la forma en que respiramos puede influir en cómo responde nuestro organismo frente al estrés y las emociones.

Uno de los protagonistas de este proceso es el diafragma, un músculo ubicado debajo de los pulmones que participa de manera fundamental en la respiración. Cuando se contrae, desciende y permite que el aire ingrese; cuando se relaja, asciende y favorece la salida del aire.

Pero el movimiento respiratorio no solamente sirve para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. También genera información sensorial que llega al sistema nervioso y contribuye a regular funciones automáticas del organismo.

El cuerpo también “le habla” al cerebro

La respiración está conectada con el sistema nervioso autónomo, encargado de regular funciones como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estado de alerta.

La respiración lenta y controlada puede aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador relacionado con la actividad parasimpática, y favorecer una respuesta fisiológica de relajación. Investigaciones sobre respiración lenta también encontraron modificaciones en la actividad de distintas áreas cerebrales vinculadas con la regulación emocional y el estrés.

Esto permite entender por qué, ante una situación de ansiedad, aprender a controlar voluntariamente la respiración puede ayudar a modificar parte de la respuesta física que acompaña a ese estado.

No significa que “respirar profundamente cure la ansiedad”, pero sí que la respiración puede convertirse en una herramienta complementaria para regular la activación del organismo.

¿Qué ocurre durante un momento de ansiedad o pánico?

Cuando una persona se encuentra bajo una fuerte amenaza o experimenta ansiedad, puede aparecer una respiración rápida, superficial o desorganizada. Esa modificación de la respiración puede acompañarse de aumento de la frecuencia cardíaca, tensión muscular, sensación de falta de aire, mareos u hormigueos.

Se puede generar entonces un círculo: la ansiedad modifica la respiración y las sensaciones producidas por esa respiración pueden aumentar todavía más la percepción de alarma.

Los estudios disponibles muestran que diferentes intervenciones respiratorias pueden disminuir síntomas de ansiedad, aunque los resultados varían según la técnica, la población estudiada y la calidad de las investigaciones. Una revisión de 40 ensayos encontró beneficios de las intervenciones centradas en la respiración sobre los síntomas de ansiedad, mientras que revisiones posteriores también encontraron resultados favorables para estrés y ansiedad.

¿Y qué relación puede tener con el bruxismo?

El bruxismo es un fenómeno complejo que puede estar relacionado con múltiples factores, entre ellos el estrés, la activación del sistema nervioso, el sueño y determinados factores neurológicos y conductuales.

Por eso, trabajar sobre la respiración y la relajación no debe presentarse como un tratamiento específico del bruxismo, pero puede formar parte de estrategias destinadas a disminuir la activación y la tensión general del organismo.

En personas que aprietan o rechinan los dientes, es importante además realizar una evaluación odontológica y, cuando corresponda, médica.

Una respiración más lenta y cómoda

Las investigaciones sobre respiración controlada no apuntan necesariamente a “respirar lo más profundo posible”. En muchos protocolos se utilizan respiraciones lentas, cómodas y sin forzar, prestando atención al movimiento abdominal y evitando hiperventilar.

Una práctica sencilla puede consistir en sentarse cómodamente, relajar hombros y mandíbula y realizar una inspiración tranquila, seguida de una exhalación lenta y sin esfuerzo durante algunos minutos.

La evidencia disponible indica que las prácticas respiratorias de al menos unos minutos y realizadas de manera regular pueden ser útiles para reducir estrés y ansiedad, aunque no existe una única técnica que funcione igual para todas las personas.

En personas que sufren ataques de pánico, problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares u otras condiciones médicas, algunas técnicas respiratorias pueden no ser apropiadas, especialmente aquellas que implican respiraciones muy profundas o retenciones prolongadas. Por eso, si aparecen mareos, falta de aire intensa, dolor en el pecho u otros síntomas importantes, se debe suspender el ejercicio y consultar a un profesional.

La respiración no reemplaza el tratamiento de la ansiedad, los ataques de pánico ni otros trastornos. Pero entender que cada respiración genera información que participa en la regulación del cuerpo y del cerebro ayuda a comprender por qué algo tan simple como aprender a respirar de manera más tranquila puede convertirse en una herramienta útil dentro de un abordaje integral.