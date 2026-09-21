Este viernes se realizará una nueva Cena del Centro de Jubilados de María Juana

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Ricardo Perusia, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Unificados de María Juana, quien brindó detalles sobre la nueva Gran Cena del Jubilado, que se realizará este viernes 25 de septiembre.

La propuesta tendrá lugar desde las 21 horas y contará con una cena especialmente preparada para compartir una noche de encuentro y camaradería entre jubilados, familiares y vecinos.

El menú incluye salamín, pata muslo, costilla de cerdo, matambre de cerdo, postre helado y tortas. La tarjeta tiene un valor de $20.000.

Desde la organización recuerdan que no habrá bebidas incluidas, por lo que cada asistente deberá llevar las suyas, además de cubiertos.

La noche también contará con la participación musical de Matías Bulacio, quien ofrecerá distintos estilos musicales para acompañar la velada. Además, habrá tómbola.

Durante la entrevista, Perusia invitó a la comunidad a participar de esta nueva cena, que busca generar un espacio de encuentro y celebración para los adultos mayores de María Juana.

📅 Viernes 25 de septiembre | 🕘 21 horas

📍 Centro de Jubilados y Pensionados de María Juana

🎟️ Valor de la tarjeta: $20.000