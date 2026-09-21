Pádel: María Juana tuvo representantes en la final de la 7ª etapa de la Liga Penta

Durante el fin de semana se disputó una nueva fecha de pádel en Chacras Pádel de María Juana, correspondiente a la 7ª etapa de la Liga Penta Padel Tour, en la categoría 8ª Caballeros.

El torneo reunió a parejas de distintas localidades y tuvo a una dupla de María Juana como protagonista de la definición.

La final fue disputada por Bautista Díaz y Fernando Díaz, representantes locales, quienes alcanzaron el segundo puesto del certamen.

El título quedó en manos de David Zupichatti y Guido Borello, oriundos de Castelar, que se consagraron campeones de esta séptima etapa.

De esta manera, Chacras Pádel volvió a ser escenario de una jornada de competencia que reunió a jugadores de la región y sumó una nueva fecha al calendario de la Liga Penta Padel Tour.