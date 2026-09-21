Pádel: María Juana tuvo representantes en la final de la 7ª etapa de la Liga Penta

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Durante el fin de semana se disputó una nueva fecha de pádel en Chacras Pádel de María Juana, correspondiente a la 7ª etapa de la Liga Penta Padel Tour, en la categoría 8ª Caballeros.

El torneo reunió a parejas de distintas localidades y tuvo a una dupla de María Juana como protagonista de la definición.

La final fue disputada por Bautista Díaz y Fernando Díaz, representantes locales, quienes alcanzaron el segundo puesto del certamen.

El título quedó en manos de David Zupichatti y Guido Borello, oriundos de Castelar, que se consagraron campeones de esta séptima etapa.

De esta manera, Chacras Pádel volvió a ser escenario de una jornada de competencia que reunió a jugadores de la región y sumó una nueva fecha al calendario de la Liga Penta Padel Tour.

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