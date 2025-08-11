La 5ª edición de “Un Día de Colección” brilló en las Fiestas Patronales de María Juana

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos

En el marco de las Fiestas Patronales, la Plaza San Martín volvió a llenarse de historia, pasión y recuerdos con la realización de la 5ª edición de “Un Día de Colección”, un evento que ya se ha transformado en un verdadero clásico para la comunidad.

Con más de 90 expositores de María Juana y la región, los visitantes disfrutaron de una exhibición que incluyó automóviles, motos y bicicletas clásicas, además de una muestra de camisetas que hizo viajar en el tiempo a grandes y chicos. Entre charlas, fotografías y la admiración por verdaderas joyas, la jornada se vivió con un clima festivo y familiar.

La presidenta comunal, Dra. Sandra Gaido, reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto a UDC para potenciar este encuentro, y anunció que se gestionará para que “Un Día de Colección” sea reconocido oficialmente como Fiesta Provincial.

Un evento que no solo preserva la historia y el coleccionismo, sino que también fortalece la identidad y el orgullo de María Juana.