La Comuna de María Juana aprobó el presupuesto y la Ordenanza Tributaria 2026: Detalle completo de tasas, gastos y servicios

La Comuna de María Juana sancionó las ordenanzas Nº 1891/2026 (Presupuesto General) y Nº 1893/2026 (Ordenanza Tributaria), que establecen en detalle cómo se administrarán los recursos comunales y cuáles serán las obligaciones económicas para vecinos, comercios y productores durante el año 2026.

El presupuesto total fue fijado en $3.750.400.000, tanto en ingresos como en egresos .

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

🔹 TOTAL GENERAL DE EROGACIONES: $3.750.400.000

1. EROGACIONES CORRIENTES: $2.950.500.000

▪️ Personal: $2.371.000.000

Incluye todos los gastos vinculados al personal comunal:

Sueldos de planta permanente y temporaria $1.150 millones.

Sueldos de Gabinete $66 millones.

Cargas sociales, aportes y contribuciones

ART, seguros y adicionales

👉 Dentro de este ítem se incluyen las erogaciones correspondientes al personal de gabinete, es decir, autoridades y funcionarios políticos de la comuna, cuyos haberes forman parte del total destinado a personal.

▪️ Bienes y Servicios No Personales: $473.300.000

Principales gastos:

Combustibles: $90.000.000

Energía eléctrica, agua y gas: $55.000.000

Reparaciones y mantenimiento: $45.000.000

Promoción cultural, deportiva y turística: $75.000.000

Seguros: $26.500.000

Otros insumos y servicios operativos

▪️ Transferencias: $106.200.000

Subsidios de salud: $35.000.000

Becas educativas, culturales y deportivas: $12.000.000

Fondo de Asistencia Educativa: $11.000.000

Subsidios a instituciones: $20.000.000

Asistencia social directa: $14.000.000

2. EROGACIONES DE CAPITAL: $268.750.000

▪️ Bienes de Capital: $43.500.000

Maquinarias y herramientas: $35.000.000

Equipamiento: $8.500.000

▪️ Trabajos Públicos: $225.250.000

Pavimento urbano y rural: $130.000.000

Red cloacal: $37.000.000

Alumbrado público: $16.000.000

Plazas y espacios públicos: $11.000.000

Obras de desagüe: $6.000.000

Edificios comunales: $5.000.000

Red de agua potable: $3.500.000

Cordón cuneta y señalización: $3.000.000

Estación terminal: $1.000.000

3. EROGACIONES ESPECIALES: $530.650.000

Clínica comunal: $400.000.000

Plan de viviendas (FONAVI): $50.000.000

Programas provinciales específicos: $80.000.000

Fondo rotatorio emprendedores: $650.000

4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA: $500.000

CÓMO IMPACTA EN LOS VECINOS

🔹 Tasas por servicios urbanos

Los vecinos deberán abonar mensualmente:

Recolección de residuos: $3.120

Alumbrado público: $200 por metro lineal

Riego: $157 por metro lineal

Barrido y mantenimiento: $223 por metro lineal

Limpieza y desagües: $93,50 por metro lineal

Tasa asistencial: $340

Recolección de escombros: $900

También se aplican recargos para terrenos baldíos .

🔹 Comercios e industrias

Derecho de Registro e Inspección: 15% sobre base de Ingresos Brutos

Mínimos mensuales: Servicios: $3.000 Comercios: $5.000 Entidades financieras: $800.000

Recolección de residuos: Industrias: $46.750 Grandes comercios: $18.300 Medianos y pequeños: $9.400



🔹 Sector rural

Tasa de caminos rurales: equivalente a 1,25 litros de gasoil por hectárea por trimestre

🔹 Otros costos

Interés por mora: 3% mensual

Tasa administrativa: $10.000

Carnet de conductor (libre multa): $10.000

Espectáculos públicos: 5% del valor de la entrada

Multas: entre $50.000 y $200.000

INGRESOS PREVISTOS

Recursos propios: $1.576.404.254

Coparticipación: $1.429.500.000

Financiamiento: $681.495.746

PERSONAL COMUNAL

70 cargos permanentes

31 cargos temporarios

Con estas ordenanzas, quedan establecidos los montos de gasto, la asignación de recursos y los valores que deberán abonar vecinos, comercios y productores durante todo el año 2026 en María Juana.s partidas que se destinarán a funcionamiento, servicios y obras durante el año 2026 en María Juana.