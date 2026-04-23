La Comuna de María Juana aprobó el presupuesto y la Ordenanza Tributaria 2026: Detalle completo de tasas, gastos y servicios

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La Comuna de María Juana sancionó las ordenanzas Nº 1891/2026 (Presupuesto General) y Nº 1893/2026 (Ordenanza Tributaria), que establecen en detalle cómo se administrarán los recursos comunales y cuáles serán las obligaciones económicas para vecinos, comercios y productores durante el año 2026.

El presupuesto total fue fijado en $3.750.400.000, tanto en ingresos como en egresos .

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

🔹 TOTAL GENERAL DE EROGACIONES: $3.750.400.000

1. EROGACIONES CORRIENTES: $2.950.500.000

▪️ Personal: $2.371.000.000

Incluye todos los gastos vinculados al personal comunal:

  • Sueldos de planta permanente y temporaria $1.150 millones.
  • Sueldos de Gabinete $66 millones.
  • Cargas sociales, aportes y contribuciones
  • ART, seguros y adicionales

👉 Dentro de este ítem se incluyen las erogaciones correspondientes al personal de gabinete, es decir, autoridades y funcionarios políticos de la comuna, cuyos haberes forman parte del total destinado a personal.

▪️ Bienes y Servicios No Personales: $473.300.000

Principales gastos:

  • Combustibles: $90.000.000
  • Energía eléctrica, agua y gas: $55.000.000
  • Reparaciones y mantenimiento: $45.000.000
  • Promoción cultural, deportiva y turística: $75.000.000
  • Seguros: $26.500.000
  • Otros insumos y servicios operativos

▪️ Transferencias: $106.200.000

  • Subsidios de salud: $35.000.000
  • Becas educativas, culturales y deportivas: $12.000.000
  • Fondo de Asistencia Educativa: $11.000.000
  • Subsidios a instituciones: $20.000.000
  • Asistencia social directa: $14.000.000

2. EROGACIONES DE CAPITAL: $268.750.000

▪️ Bienes de Capital: $43.500.000

  • Maquinarias y herramientas: $35.000.000
  • Equipamiento: $8.500.000

▪️ Trabajos Públicos: $225.250.000

  • Pavimento urbano y rural: $130.000.000
  • Red cloacal: $37.000.000
  • Alumbrado público: $16.000.000
  • Plazas y espacios públicos: $11.000.000
  • Obras de desagüe: $6.000.000
  • Edificios comunales: $5.000.000
  • Red de agua potable: $3.500.000
  • Cordón cuneta y señalización: $3.000.000
  • Estación terminal: $1.000.000

3. EROGACIONES ESPECIALES: $530.650.000

  • Clínica comunal: $400.000.000
  • Plan de viviendas (FONAVI): $50.000.000
  • Programas provinciales específicos: $80.000.000
  • Fondo rotatorio emprendedores: $650.000

4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA: $500.000

CÓMO IMPACTA EN LOS VECINOS

🔹 Tasas por servicios urbanos

Los vecinos deberán abonar mensualmente:

  • Recolección de residuos: $3.120
  • Alumbrado público: $200 por metro lineal
  • Riego: $157 por metro lineal
  • Barrido y mantenimiento: $223 por metro lineal
  • Limpieza y desagües: $93,50 por metro lineal
  • Tasa asistencial: $340
  • Recolección de escombros: $900

También se aplican recargos para terrenos baldíos .

🔹 Comercios e industrias

  • Derecho de Registro e Inspección: 15% sobre base de Ingresos Brutos
  • Mínimos mensuales:
    • Servicios: $3.000
    • Comercios: $5.000
    • Entidades financieras: $800.000
  • Recolección de residuos:
    • Industrias: $46.750
    • Grandes comercios: $18.300
    • Medianos y pequeños: $9.400

🔹 Sector rural

  • Tasa de caminos rurales: equivalente a 1,25 litros de gasoil por hectárea por trimestre

🔹 Otros costos

  • Interés por mora: 3% mensual
  • Tasa administrativa: $10.000
  • Carnet de conductor (libre multa): $10.000
  • Espectáculos públicos: 5% del valor de la entrada
  • Multas: entre $50.000 y $200.000

INGRESOS PREVISTOS

  • Recursos propios: $1.576.404.254
  • Coparticipación: $1.429.500.000
  • Financiamiento: $681.495.746

PERSONAL COMUNAL

  • 70 cargos permanentes
  • 31 cargos temporarios

Con estas ordenanzas, quedan establecidos los montos de gasto, la asignación de recursos y los valores que deberán abonar vecinos, comercios y productores durante todo el año 2026 en María Juana.s partidas que se destinarán a funcionamiento, servicios y obras durante el año 2026 en María Juana.

ORD PRESU 2026 MJ (1)Descarga
ORDENANZA N° 1893 TRIBUTARIA 2026 (1)Descarga
Presupuesto 2026 MJ Cuadros (1)Descarga

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