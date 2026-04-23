La Comuna de María Juana aprobó el presupuesto y la Ordenanza Tributaria 2026: Detalle completo de tasas, gastos y servicios

La Comuna de María Juana sancionó las ordenanzas Nº 1891/2026 (Presupuesto General) y Nº 1893/2026 (Ordenanza Tributaria), que establecen en detalle cómo se administrarán los recursos comunales y cuáles serán las obligaciones económicas para vecinos, comercios y productores durante el año 2026.
El presupuesto total fue fijado en $3.750.400.000, tanto en ingresos como en egresos .
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
🔹 TOTAL GENERAL DE EROGACIONES: $3.750.400.000
1. EROGACIONES CORRIENTES: $2.950.500.000
▪️ Personal: $2.371.000.000
Incluye todos los gastos vinculados al personal comunal:
- Sueldos de planta permanente y temporaria $1.150 millones.
- Sueldos de Gabinete $66 millones.
- Cargas sociales, aportes y contribuciones
- ART, seguros y adicionales
👉 Dentro de este ítem se incluyen las erogaciones correspondientes al personal de gabinete, es decir, autoridades y funcionarios políticos de la comuna, cuyos haberes forman parte del total destinado a personal.
▪️ Bienes y Servicios No Personales: $473.300.000
Principales gastos:
- Combustibles: $90.000.000
- Energía eléctrica, agua y gas: $55.000.000
- Reparaciones y mantenimiento: $45.000.000
- Promoción cultural, deportiva y turística: $75.000.000
- Seguros: $26.500.000
- Otros insumos y servicios operativos
▪️ Transferencias: $106.200.000
- Subsidios de salud: $35.000.000
- Becas educativas, culturales y deportivas: $12.000.000
- Fondo de Asistencia Educativa: $11.000.000
- Subsidios a instituciones: $20.000.000
- Asistencia social directa: $14.000.000
2. EROGACIONES DE CAPITAL: $268.750.000
▪️ Bienes de Capital: $43.500.000
- Maquinarias y herramientas: $35.000.000
- Equipamiento: $8.500.000
▪️ Trabajos Públicos: $225.250.000
- Pavimento urbano y rural: $130.000.000
- Red cloacal: $37.000.000
- Alumbrado público: $16.000.000
- Plazas y espacios públicos: $11.000.000
- Obras de desagüe: $6.000.000
- Edificios comunales: $5.000.000
- Red de agua potable: $3.500.000
- Cordón cuneta y señalización: $3.000.000
- Estación terminal: $1.000.000
3. EROGACIONES ESPECIALES: $530.650.000
- Clínica comunal: $400.000.000
- Plan de viviendas (FONAVI): $50.000.000
- Programas provinciales específicos: $80.000.000
- Fondo rotatorio emprendedores: $650.000
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA: $500.000
CÓMO IMPACTA EN LOS VECINOS
🔹 Tasas por servicios urbanos
Los vecinos deberán abonar mensualmente:
- Recolección de residuos: $3.120
- Alumbrado público: $200 por metro lineal
- Riego: $157 por metro lineal
- Barrido y mantenimiento: $223 por metro lineal
- Limpieza y desagües: $93,50 por metro lineal
- Tasa asistencial: $340
- Recolección de escombros: $900
También se aplican recargos para terrenos baldíos .
🔹 Comercios e industrias
- Derecho de Registro e Inspección: 15% sobre base de Ingresos Brutos
- Mínimos mensuales:
- Servicios: $3.000
- Comercios: $5.000
- Entidades financieras: $800.000
- Recolección de residuos:
- Industrias: $46.750
- Grandes comercios: $18.300
- Medianos y pequeños: $9.400
🔹 Sector rural
- Tasa de caminos rurales: equivalente a 1,25 litros de gasoil por hectárea por trimestre
🔹 Otros costos
- Interés por mora: 3% mensual
- Tasa administrativa: $10.000
- Carnet de conductor (libre multa): $10.000
- Espectáculos públicos: 5% del valor de la entrada
- Multas: entre $50.000 y $200.000
INGRESOS PREVISTOS
- Recursos propios: $1.576.404.254
- Coparticipación: $1.429.500.000
- Financiamiento: $681.495.746
PERSONAL COMUNAL
- 70 cargos permanentes
- 31 cargos temporarios
Con estas ordenanzas, quedan establecidos los montos de gasto, la asignación de recursos y los valores que deberán abonar vecinos, comercios y productores durante todo el año 2026 en María Juana.s partidas que se destinarán a funcionamiento, servicios y obras durante el año 2026 en María Juana.