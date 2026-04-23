La Cooperativa 22 de Marzo celebró un nuevo aniversario con una década de trabajo y crecimiento

En la mañana de la radio dialogamos con Gustavo Novara en el marco de un nuevo aniversario de la Cooperativa 22 de Marzo, una experiencia productiva que nació en un contexto de crisis económica y laboral, y que hoy se consolida como un ejemplo de trabajo colectivo en la región.

Novara recordó que la cooperativa surgió a partir de la difícil situación que atravesaban los trabajadores, quienes decidieron organizarse y conformar este espacio para poder sostener sus fuentes laborales. “Fue un desafío muy grande empezar a trabajarla nosotros mismos”, expresó, destacando el compromiso y la decisión de quienes apostaron por el modelo cooperativo para salir adelante.

Actualmente, la empresa mantiene un vínculo directo con tambos de la zona y produce entre 12 y 13 variedades de quesos, que se distribuyen en distintos puntos del país. Hoy la cooperativa genera trabajo directo para 20 familias, consolidándose como una fuente laboral clave en la comunidad.

A ese impacto se suma toda la cadena productiva y comercial: transportistas, empleados rurales, tamberos y comercios que venden los productos. En conjunto, se estima que más de 100 familias dependen directa o indirectamente de la actividad de la cooperativa.

A diez años de su creación, la Cooperativa 22 de Marzo atraviesa una etapa de crecimiento sostenido, marcada por el esfuerzo compartido, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de la economía regional. El aniversario no solo representa el paso del tiempo, sino también el camino recorrido a partir del trabajo conjunto, la solidaridad y el compromiso con el empleo digno.

Desde la institución destacaron el aporte de cada persona que formó y forma parte de este proyecto colectivo, que continúa apostando al desarrollo productivo y social de la región.