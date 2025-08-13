La Cooperativa Escolar “Manos a la Obra” celebra 10 años y su aniversario es declarado de Interés Provincial

La E.E.S.O.P.I. N° 8143 “José Manuel Estrada” se prepara para un festejo muy especial: la Cooperativa Escolar “Manos a la Obra” Ltda. cumple 10 años y su celebración ha sido declarada de Interés Provincial.

El reconocimiento se concretó a partir del proyecto presentado en el programa “Jóvenes en el Senado” durante 2024. El senador provincial CPN Alcides Calvo tomó la propuesta y formalizó la declaración, destacando la importancia de esta experiencia educativa y emprendedora en la formación de los jóvenes.

La comunidad educativa expresó su orgullo y alegría por este logro, y ya tiene fecha confirmada para el evento: del martes 23 al viernes 26 de septiembre se desarrollará el Encuentro de Jóvenes Emprendedores (EJE25), en el marco del aniversario de la cooperativa.

Las actividades se llevarán a cabo principalmente en las instalaciones de la E.E.S.O.P.I. N° 8143 “José Manuel Estrada”, y algunos talleres se dictarán en la Sociedad Italiana de María Juana, institución que gentilmente cedió su espacio para el encuentro.

Será una oportunidad para reunir a jóvenes de diferentes lugares, compartir experiencias y celebrar una década de trabajo cooperativo, compromiso y creatividad estudiantil.