La Dra. Laura Allasia abordó en “Patas Arriba” los efectos nocivos de las pantallas en niños y adolescentes

La médica pediatra y especialista en adolescencia, Dra. Laura Allasia, dialogó este lunes con Ricardo Bustos en el programa “Patas Arriba” por Radio María Juana, donde analizó en profundidad los impactos que el uso excesivo de pantallas y redes sociales está generando en la salud física y mental de niños y adolescentes, a quienes definió como parte de una “generación ansiosa”.

Durante la entrevista, Allasia expresó su preocupación por el aumento de casos de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, irritabilidad y dificultades de concentración en edades cada vez más tempranas. Hoy vemos niños de 10 o 11 años con síntomas que antes eran propios de la adultez. La exposición prolongada a pantallas altera el ritmo biológico, disminuye la tolerancia a la frustración y afecta la forma en que los chicos se vinculan con el entorno.

Además, remarcó cómo el consumo pasivo y constante de contenido en redes sociales no solo influye en la autoestima de los adolescentes, sino que también los expone a fenómenos como la sobreestimulación, la comparación permanente, el aislamiento y la adicción digital. “Los chicos no descansan. Están constantemente ‘enchufados’, con un bombardeo de estímulos que el cerebro aún inmaduro no está preparado para procesar”.

Datos preocupantes a nivel global

Diversos estudios internacionales respaldan la preocupación de la pediatra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya recomienda que los menores de 2 años no tengan contacto con pantallas, y que los niños de entre 2 y 5 años no las usen por más de una hora al día. Sin embargo, en muchos hogares, el tiempo frente a celulares, tablets o televisores supera ampliamente esa recomendación.

A su vez, investigaciones de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) y otros organismos advierten que el uso excesivo de redes sociales entre los 10 y 19 años está asociado a un incremento significativo en síntomas de ansiedad, trastornos de imagen corporal, insomnio y aislamiento social.

La necesidad de diálogo, límites y presencia adulta

En el tramo final de la entrevista, la Dra. Allasia enfatizó la necesidad de que las familias recuperen el rol activo en la educación emocional y digital de los niños. No se trata de demonizar la tecnología, sino de entender que los chicos necesitan límites claros, tiempos de desconexión y adultos que los miren, los escuchen y compartan tiempo de calidad con ellos.

La charla dejó en evidencia la urgencia de abordar este tema desde múltiples espacios —familiares, educativos, comunitarios— y seguir generando instancias de reflexión colectiva, como lo fue esta valiosa entrevista en “Patas Arriba”.