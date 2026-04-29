La Liga Rafaelina confirmó el cronograma de partidos para el fin de semana

Quedaron definidos los días y horarios de los encuentros correspondientes a las divisiones superiores de la Liga Rafaelina de Fútbol, que se disputarán entre jueves, viernes y domingo, con una nutrida agenda de partidos en distintas localidades de la región.

La actividad comenzará el jueves 30 de abril con cinco encuentros en horario nocturno, mientras que el viernes 1 de mayo tendrá continuidad con dos partidos, entre los que se destaca la presentación de Club Atlético María Juana recibiendo a 9 de Julio de Rafaela desde las 17:30 en Primera División.

El grueso de la fecha se jugará el domingo 3 de mayo, con una amplia programación que incluye clásicos y duelos clave en ambas categorías. Entre ellos, sobresale el cruce entre Atlético de Rafaela y Brown de San Vicente en horario nocturno, además de otros encuentros distribuidos durante toda la jornada. Cabe destacar que el partido entre Argentino Quilmes y Sportivo Norte se disputará sin público visitante.

Además, habrá acción por la Copa Santa Fe, donde el domingo se enfrentarán Juventud de Esperanza ante Ferro, y Deportivo Libertad frente a Unión de San Guillermo, completando un fin de semana cargado de fútbol en la región.

Programa completo:

JUEVES 30/04

Ferrocarril del Estado vs. Unión de Sunchales (20 hs Reserva / 21:30 hs Primera)

Libertad de Sunchales vs. Sportivo Libertad Est. Clucellas (20 hs Reserva / 21:30 hs Primera)

Ben Hur vs. Deportivo Tacural (20 hs Reserva / 21:30 hs Primera)

Peñarol vs. Argentino de Vila (20:30 hs Reserva / 22 hs Primera)

Florida de Clucellas vs. Bochófilo Bochazo (20 hs Reserva / 21:30 hs Primera)

VIERNES 01/05

Atlético María Juana vs. 9 de Julio (16 hs Reserva / 17:30 hs Primera)

Deportivo Susana vs. Juventud Unida (19 hs Reserva / 20:30 hs Primera)

DOMINGO 03/05

Sportivo Roca vs. Independiente de Ataliva (14:30 hs Reserva / 16 hs Primera)

Deportivo Aldao vs. Deportivo Josefina (14:30 hs Reserva / 16 hs Primera)

Argentino Quilmes vs. Sportivo Norte (14:30 hs Reserva / 16 hs Primera – sin visitantes)

Atlético de Rafaela vs. Brown de San Vicente (18:30 hs Reserva / 20 hs Primera)

Belgrano de San Antonio vs. Independiente San Cristóbal (14:30 hs Reserva / 16 hs Primera)

Tiro Federal de Moisés Ville vs. Argentino de Humberto (14:30 hs Reserva / 16 hs Primera)

Moreno de Lehmann vs. Deportivo Ramona (14:30 hs Reserva / 16 hs Primera)

San Martín de Angélica vs. Defensores de Frontera (11 hs Reserva / 12:30 hs Primera)

Talleres de María Juana vs. Zenón Pereyra (14:30 hs Reserva / 16 hs Primera)

La Hidráulica vs. Sportivo Santa Clara (14:30 hs Reserva / 16 hs Primera)

COPA SANTA FE

Juventud de Esperanza vs. Ferro (domingo 03/05 – 17 hs)

Deportivo Libertad vs. Unión de San Guillermo (domingo 03/05 – 16 hs)

Un fin de semana con múltiples propuestas futboleras para disfrutar en toda la región.