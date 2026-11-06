La Liga Rafaelina confirmó los 18 convocados para la Selección Sub 12: un jugador de Atlético María Juana integra el plantel

El cuerpo técnico de la Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer la lista de los 18 jugadores que integrarán la Selección Sub 12 y representarán a la liga en el encuentro provincial que se disputará el próximo 14 de noviembre en la ciudad de Tostado.

Entre los convocados se encuentra Alex Daniel Sobrero Oszust, jugador de Atlético María Juana, quien tendrá la oportunidad de formar parte del seleccionado y representar al club auriazul en esta competencia provincial.

La nómina está integrada por futbolistas de distintos clubes de la región:

Argentino de Vila: Yutiel Albino Manelli.

Unión de Sunchales: Emanuel Tornavacio.

Sportivo Norte: Thiago Alberto Gómez.

Sportivo Santa Clara: Alex Camilo Zeballos Herrera.

Argentino Quilmes: Dylan David Cuevas y Teo Juan Díaz.

Libertad de Sunchales: Valentín Alejandro Massari y Valentín Daniel Schnell.

Defensores de Frontera: Lucas Ocampo y Ulises Andrés Ceballos.

Bochófilo Bochazo: Thiago Daniel Gorosito.

Ben Hur: Manuel Valsagna y Benjamín Barraza.

Deportivo Bella Italia: Ciro Lionel Chávez.

Atlético de Rafaela: Laureano Gael Galoppo y Dylan Nahuel Grioglio.

Atlético María Juana: Alex Daniel Sobrero Oszust.

9 de Julio: Mariano Hernán Carrizo.

El seleccionado estará dirigido por Juan Manuel Senn, como director técnico, y Diego Dunky, como ayudante de campo.

Como parte de la preparación para el compromiso provincial, el plantel realizará su próximo entrenamiento el martes 10 de noviembre, a las 19 horas, en la Escuelita de 9 de Julio.

De esta manera, la Liga Rafaelina comienza a preparar su participación en el encuentro provincial Sub 12, con la presencia de jóvenes futbolistas de diferentes instituciones de la región. Para Atlético María Juana, la convocatoria de Alex Sobrero Oszust representa una nueva oportunidad de tener presencia en una selección liguista.