La Liga Rafaelina se consagró campeona provincial Sub 13 y subcampeona en el femenino sub14

Gran trabajo de los selectivos de la Liga Rafaelina de Fútbol que en la rama masculina sub 13 se coronó campeón y en el femenino sub 14 obtuvo el segundo puesto y el premio fair play.

En el predio de la Liga Santafesina se disputó la final de la etapa provincial del Torneo Nacional Sub 13, donde la Liga Rafaelina se midió ante la Asociación Rosarina. Con autoridad y un gran desempeño colectivo, los chicos liguistas se impusieron por 2-0 gracias a los goles de Álvaro Ojeda y Valentino Ferrero, quedándose con el título de campeón de la provincia de Santa Fe y asegurando su clasificación a la siguiente fase del certamen nacional.

El próximo desafío será enfrentar a la liga que resulte campeona de la provincia de Entre Ríos, en busca de seguir avanzando en la competencia.

Por su parte, la selección femenina sub 14 tuvo una destacada participación. Las chicas superaron a la Liga Departamental San Martín por 2-0 en semifinales, accediendo así al partido decisivo. Ya en la final, el equipo no pudo ante la Asociación Rosarina, que se impuso por 4-1, dejando al combinado ligista con un valioso subcampeonato de la Copa de Oro.

Además del segundo puesto, la Liga Rafaelina fue reconocida con el premio Fair Play, distinción que enaltece el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de todo el plantel.