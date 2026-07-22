Maribel Gamboa destacó la visita del gobernador Pullaro y el avance de la obra del nuevo SAMCo en Garibaldi

La presidenta comunal de Garibaldi, Maribel Gamboa, dialogó con Radio María Juana sobre la visita del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien recorrió la localidad en el marco de una agenda institucional por el departamento Castellanos.

Durante la entrevista, Gamboa resaltó la importancia de la presencia del mandatario provincial y de su gabinete en la localidad, remarcando que este tipo de visitas permiten visibilizar las necesidades de las pequeñas comunidades y acompañar de cerca los proyectos que se encuentran en ejecución.

Uno de los principales puntos de la recorrida fue la supervisión del avance de la obra del nuevo edificio del SAMCo, una infraestructura que, una vez finalizada, permitirá mejorar de manera significativa la atención sanitaria de los vecinos de Garibaldi y de toda la región.

La presidenta comunal valoró el respaldo del Gobierno Provincial a esta obra, considerada una de las más importantes para la localidad, ya que fortalecerá el sistema de salud y brindará mejores condiciones tanto para los profesionales como para los pacientes.

La visita de Pullaro a Garibaldi formó parte de una recorrida por distintas localidades del departamento Castellanos, durante la cual también se abordaron proyectos vinculados a infraestructura, viviendas, desarrollo local y obras públicas.

En ese sentido, Maribel Gamboa destacó el compromiso de la Provincia de continuar acompañando a las comunidades del interior con inversiones que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

La recorrida oficial incluyó además actividades en María Juana, reafirmando la decisión del Gobierno santafesino de mantener una presencia activa en el territorio y de impulsar obras que contribuyan al desarrollo de cada localidad.