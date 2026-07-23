El departamento Castellanos suma cinco nuevas aulas a través del Programa Provincial 1000 Aulas

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe firmó este mediodía nuevos convenios en el marco del Programa Provincial 1000 Aulas, que permitirán la construcción de cinco nuevas aulas en el departamento Castellanos.

El acto se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity, con la participación del senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, además de autoridades provinciales, legislativas y representantes de los gobiernos locales y de las instituciones educativas beneficiadas.

En esta oportunidad, suscribieron los convenios las comunas de Santa Clara de Saguier, Presidente Roca, Susana y Colonia Cello, junto con la Municipalidad de Sunchales. Las obras tienen como objetivo fortalecer la infraestructura escolar, brindando espacios adecuados y seguros para el desarrollo de las actividades educativas.

Desde el Gobierno Provincial destacaron que el Programa 1000 Aulas busca dar respuesta a las necesidades de crecimiento del sistema educativo mediante la construcción de nuevos espacios que mejoren las condiciones de enseñanza y aprendizaje en establecimientos de toda la provincia.

Al respecto, el senador Alcides Calvo valoró el trabajo articulado entre la Provincia, los gobiernos locales y las instituciones educativas para concretar estas obras.

“Este programa nos brinda la oportunidad de fortalecer el sistema educativo con la construcción de aulas que vienen a cubrir necesidades puntuales de las instituciones. En muchos casos celebramos que se sigan incorporando nuevos establecimientos a este programa, por eso junto a las instituciones, las comunas y los municipios estamos en diálogo permanente para poder canalizar estas necesidades con el objetivo de encontrar en el Gobierno Provincial una respuesta favorable, como en estos casos”, expresó el legislador.

Con estas nuevas incorporaciones, el Programa Provincial 1000 Aulas continúa avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura educativa santafesina, con inversiones destinadas a garantizar mejores condiciones para alumnos, docentes y comunidades educativas de todo el territorio provincial.