Renault L’Equipe presentó las novedades de la marca y las opciones de financiación para acceder a un 0 km

En diálogo con Radio María Juana, Matías Seletti, asesor comercial de Renault L’Equipe, repasó las principales novedades de la marca, los modelos disponibles en el mercado y las alternativas de financiación para quienes buscan acceder a un vehículo 0 km.

Durante la entrevista, Seletti destacó que Renault continúa ampliando su oferta con vehículos pensados para diferentes perfiles de usuarios, desde quienes necesitan un utilitario para trabajar hasta familias que buscan confort, tecnología y seguridad.

Uno de los modelos sobre los que hizo especial hincapié fue la Renault Kangoo, una de las opciones más elegidas por emprendedores, comerciantes y pequeñas empresas. El asesor explicó que se trata de un vehículo reconocido por su capacidad de carga, confiabilidad y bajo costo de mantenimiento, además de contar con distintas alternativas de financiación que facilitan su adquisición.

Pensando en el segmento familiar, Seletti recomendó la Renault Kardian, uno de los lanzamientos más importantes de la marca en los últimos meses. El SUV se destaca por su diseño moderno, equipamiento tecnológico, sistemas de seguridad y comodidad para el uso diario, convirtiéndose en una opción ideal tanto para la ciudad como para los viajes.

En ese sentido, explicó que existen planes de financiación que permiten acceder a la Kardian mediante cuotas, brindando diferentes alternativas de pago para adaptarse a las necesidades de cada cliente.

Además, el asesor presentó Renault Boreal, el nuevo SUV con el que la marca busca ampliar su presencia en el segmento de vehículos deportivos utilitarios. Este modelo incorpora un renovado diseño, mayor tecnología y equipamiento orientado al confort y la conectividad, posicionándose como una de las principales novedades de Renault.

Seletti también remarcó que el equipo comercial de Renault L’Equipe realiza visitas personalizadas a los clientes, acercándose hasta la localidad que estos indiquen para brindar asesoramiento, explicar las distintas opciones de compra y responder todas las consultas sin necesidad de que el interesado deba trasladarse a una concesionaria.

Quienes deseen recibir información sobre modelos, planes de ahorro, financiación o coordinar una visita pueden comunicarse directamente con Matías Seletti al teléfono informado durante la entrevista, donde recibirán asesoramiento personalizado sobre las distintas propuestas de Renault para acceder a un vehículo 0 km.