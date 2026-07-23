Cinco frutos secos que pueden potenciar la salud: cuáles son sus beneficios, según la ciencia

Los frutos secos son considerados uno de los alimentos más completos para incorporar a una dieta equilibrada. Su aporte de grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas y minerales los convierte en aliados de la salud cardiovascular, metabólica y cerebral.

Especialistas en nutrición destacan que un puñado diario es suficiente para aprovechar sus beneficios, siempre dentro de una alimentación variada y equilibrada. Además, recomiendan alternar distintos tipos de frutos secos para obtener una mayor diversidad de nutrientes.

Estos son cinco de los frutos secos con mayores beneficios respaldados por investigaciones científicas.

1. Nuez de Castilla: un aliado para el cerebro y el bienestar emocional

La nuez de Castilla es una de las principales fuentes vegetales de ácidos grasos omega-3. Estudios recientes indican que su consumo regular podría ayudar a reducir el estrés percibido y favorecer un mejor estado de ánimo.

Además de contribuir a la salud cerebral, también aporta antioxidantes que ayudan a proteger las células del organismo.

2. Pistachos: fibra y antioxidantes para el corazón

Los pistachos se destacan por su bajo aporte calórico en comparación con otros frutos secos y por su elevado contenido de fibra.

También contienen antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, compuestos que favorecen la salud ocular, protegen la piel y contribuyen al cuidado del sistema cardiovascular.

3. Nuez pecana: ideal para cuidar el colesterol

La nuez pecana posee uno de los contenidos más bajos de carbohidratos entre los frutos secos y es rica en compuestos fenólicos con acción antioxidante.

Además, aporta beta-sitosterol, una sustancia natural que ha sido estudiada por su capacidad para ayudar a reducir el colesterol y favorecer la salud prostática.

4. Almendras: calcio, vitamina E y zinc

Las almendras son una excelente fuente de calcio, vitamina E y zinc, nutrientes fundamentales para la salud ósea y el funcionamiento del sistema inmunológico.

Investigaciones también las relacionan con beneficios para la salud reproductiva masculina, al observar mejoras en algunos parámetros de la calidad del esperma en personas que las consumían regularmente.

5. Maní: proteínas y control de la glucosa

Aunque desde el punto de vista botánico es una legumbre, el maní suele incluirse dentro del grupo de los frutos secos por su perfil nutricional.

Aporta alrededor de siete gramos de proteína por porción y contiene esteroles vegetales que ayudan a disminuir la absorción del colesterol. Además, estudios recientes sugieren que puede contribuir al control de la glucosa en sangre y mejorar distintos indicadores de salud cardiometabólica.

Un hábito sencillo con múltiples beneficios

Los especialistas coinciden en que incorporar un puñado de frutos secos al día puede ser una estrategia simple para mejorar la alimentación. Su combinación de grasas saludables, fibra, proteínas, vitaminas y minerales ayuda a promover la saciedad, cuidar el corazón, proteger el cerebro y favorecer el funcionamiento general del organismo.

Como ocurre con cualquier alimento, el consumo debe realizarse en porciones adecuadas y preferentemente como parte de una dieta equilibrada, acompañada por actividad física y hábitos saludables.