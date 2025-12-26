La Presidente Comunal se reunió con autoridades policiales para fortalecer el trabajo conjunto en María Juana

Lo ÚltimoLocales

La presidente comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, mantuvo una reunión institucional con el Comisario Supervisor y Jefe de Zona 2, Andrés Márquez, con el objetivo de delinear y fortalecer el trabajo conjunto entre la Comuna y las fuerzas de seguridad.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados a la planificación de acciones coordinadas, la prevención y la presencia territorial, priorizando una agenda de trabajo articulada que permita optimizar recursos y mejorar las respuestas ante las demandas de la comunidad.

Desde la gestión comunal se destacó la importancia de consolidar vínculos interinstitucionales, promoviendo el diálogo permanente y la cooperación como herramientas fundamentales para garantizar el bienestar, la seguridad y la convivencia de los vecinos de María Juana.

Esta instancia de trabajo reafirma el compromiso de la actual gestión con una planificación responsable, articulada y sostenida en el tiempo, en línea con una gestión cercana, que escucha y trabaja de manera conjunta pensando en el presente y el futuro de la localidad.

Te puede interesar