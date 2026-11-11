La Primera B de la Liga Rafaelina se prepara para las finales por el ascenso

La Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol se encamina hacia una jornada decisiva. El próximo domingo 15 de noviembre se disputarán los partidos de ida de las finales de las zonas Norte y Sur, donde cuatro equipos buscarán dar el primer paso hacia el ascenso a la Primera A.

La definición tendrá encuentros tanto en Reserva como en Primera, con dos escenarios y cruces que prometen grandes emociones.

Finales de la Zona Norte – Partido de ida

Los encuentros se disputarán en la cancha de Independiente de San Cristóbal:

Reserva – 14:30: Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona.

Primera – 16:00: Independiente de San Cristóbal vs. Deportivo Ramona.

Finales de la Zona Sur – Partido de ida

La actividad tendrá lugar en la cancha de Sportivo Santa Clara:

Reserva – 14:30: Sportivo Santa Clara vs. Florida de Clucellas.

Primera – 16:00: Sportivo Santa Clara vs. Florida de Clucellas.

Por otra parte, también quedó definido el encuentro que determinará qué equipo continuará en la Primera A y cuál deberá jugar la próxima temporada en la Primera B.

Definición por el descenso

El partido entre Deportivo Aldao y Argentino de Vila se disputará el miércoles 18 de noviembre, a las 21:30, en la cancha de 9 de Julio.

De esta manera, la Liga Rafaelina ingresa en una etapa de definiciones, con el ascenso y la permanencia como grandes objetivos para los equipos protagonistas de una temporada que comienza a transitar sus momentos más importantes.