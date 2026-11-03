Cinco cáscaras de frutas y verduras que solemos tirar y que aportan nutrientes

Muchas veces, al preparar frutas y verduras, descartamos sus cáscaras sin saber que algunas de ellas contienen una importante cantidad de fibra, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Incorporarlas a la alimentación puede ser una manera de aprovechar mejor los alimentos, reducir desperdicios y sumar nutrientes a las comidas.

Especialistas en alimentación destacan que determinadas pieles y cortezas son comestibles y pueden aportar beneficios para la salud digestiva, siempre que se realice una correcta limpieza y se tengan en cuenta las características de cada alimento y la tolerancia individual.

Una revisión científica sobre el aprovechamiento de subproductos del procesamiento de frutas y verduras señala que muchas cáscaras concentran cantidades importantes de fibra dietética, minerales y compuestos antioxidantes, en algunos casos incluso superiores a las encontradas en la pulpa.

A continuación, cinco ejemplos de cáscaras que pueden aprovecharse en la cocina.

1. Cáscara de mango

La piel del mango es comestible y contiene fibra, vitamina C y vitamina E, nutrientes relacionados con el funcionamiento del organismo y la protección celular.

Además, diferentes investigaciones estudian su utilización en la elaboración de productos alimenticios, como harinas, pastas, productos horneados y jaleas.

Sin embargo, hay que tener precaución: la cáscara del mango puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas. Por eso, quienes tengan antecedentes de alergia o desconozcan su tolerancia deben evitar consumirla sin consultar previamente con un profesional.

2. Cáscara de banana

Aunque habitualmente termina en la basura, la cáscara de banana también puede aprovecharse en distintas preparaciones.

Contiene fibra soluble, antioxidantes y micronutrientes. En diferentes países forma parte de recetas tradicionales y puede cocinarse para modificar su textura y facilitar su incorporación a las comidas.

Una alternativa es utilizarla en preparaciones cocidas, donde puede mezclarse con otros ingredientes. No obstante, es importante lavarla cuidadosamente antes de utilizarla y evitar consumirla si presenta deterioro.

3. Piel de kiwi

El kiwi es una de las frutas que puede consumirse entera, incluida su piel. Aunque muchas personas prefieren pelarlo por su textura, la cáscara aporta fibra adicional.

Este componente es importante para el funcionamiento del sistema digestivo y contribuye al tránsito intestinal. Algunos estudios sobre el consumo de kiwi señalan que incorporar dos unidades diarias puede favorecer la frecuencia de las deposiciones y ayudar en casos de estreñimiento leve.

Para quienes no toleran la superficie vellosa del kiwi verde, la variedad dorada puede resultar una alternativa, ya que tiene una piel más lisa.

Consumir el kiwi sin pelar permite aprovechar una mayor proporción de su fibra.

4. La parte blanca de la sandía

Cuando comemos sandía, generalmente aprovechamos la pulpa roja y descartamos tanto las semillas como la parte blanca que se encuentra entre la pulpa y la corteza exterior.

Sin embargo, esa zona blanca también puede consumirse y contiene citrulina, un compuesto que participa en procesos relacionados con la circulación sanguínea, además de minerales como calcio, hierro, magnesio y potasio.

Una manera de aprovecharla es preparar encurtidos, una alternativa que permite transformar esta parte de la fruta en un acompañamiento para distintas comidas.

5. La cáscara de las calabazas

No todas las calabazas necesitan pelarse antes de cocinarlas. Algunas variedades, como la bellota y la delicata, tienen una piel que se ablanda durante la cocción y puede consumirse junto con la pulpa.

Además, investigaciones sobre distintas variedades de calabaza identificaron compuestos antioxidantes en su parte exterior.

Cocinar la calabaza con cáscara permite aprovechar mejor el alimento, simplificar su preparación y evitar desperdiciar una parte que también contiene nutrientes. De todos modos, es importante comprobar que la variedad elegida tenga una piel apta para el consumo y que su textura resulte agradable después de cocinarla.

¿Cómo lavar correctamente las cáscaras antes de consumirlas?

Incorporar cáscaras a la alimentación requiere prestar atención a la higiene. Las frutas y verduras pueden tener restos de tierra, bacterias y residuos de pesticidas en su superficie.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda lavar los productos frescos bajo agua corriente antes de consumirlos o prepararlos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Lavar las frutas y verduras bajo agua corriente durante al menos 30 segundos.

Frotar suavemente la superficie para retirar suciedad y restos adheridos.

No utilizar jabón ni detergentes para lavar los alimentos.

Descartar las partes que presenten golpes, moho o deterioro.

Lavar las frutas incluso cuando se vayan a pelar, para evitar que la suciedad de la superficie pase al interior al cortarlas.

El lavado ayuda a reducir la presencia de suciedad, bacterias y algunos residuos, aunque no garantiza la eliminación total de pesticidas.

Aprovechar mejor los alimentos y reducir desperdicios

Incorporar algunas cáscaras a las comidas puede ser una alternativa sencilla para mejorar el aprovechamiento de frutas y verduras. Además de sumar fibra y otros nutrientes, permite reducir la cantidad de residuos orgánicos que generamos en la cocina.

No todas las cáscaras son comestibles ni todas las personas las toleran de la misma manera. Por eso, es importante conocer las características de cada alimento, elegir preparaciones adecuadas y mantener siempre las medidas de higiene.

A veces, aquello que consideramos un desecho puede convertirse en un ingrediente más de nuestra alimentación. La clave está en aprender a aprovechar los alimentos de manera segura, consciente y variada.