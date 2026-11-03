Manuel Sans Segarra, la supraconciencia y el interrogante sobre la vida después de la muerte: qué plantea la ciencia y cuál es el papel del ego

¿Qué sucede cuando el corazón deja de latir? ¿La conciencia desaparece cuando el cerebro deja de funcionar o existe alguna dimensión de nuestra existencia que puede continuar más allá de la muerte física? Estas preguntas acompañan a la humanidad desde hace siglos y siguen despertando debates entre la medicina, la neurociencia, la filosofía y la espiritualidad.

Uno de los médicos que en los últimos años volvió a poner estos interrogantes en el centro de la discusión es el doctor español Manuel Sans Segarra, especialista en cirugía general y digestiva, quien dedicó buena parte de su investigación y divulgación al estudio de las experiencias cercanas a la muerte (ECM). A partir de estos testimonios, desarrolló una teoría que denomina supraconciencia, según la cual la conciencia humana no sería únicamente el resultado de la actividad cerebral y podría continuar existiendo después de la muerte del cuerpo.

Su planteo invita a revisar algunas de las ideas tradicionales sobre la vida, la identidad personal y nuestra relación con el universo. Sin embargo, es importante aclarar que se trata de una hipótesis defendida por el médico y que, hasta el momento, no existe una demostración científica aceptada de que la conciencia sobreviva a la muerte.

El origen de las investigaciones de Manuel Sans Segarra

El interés de Sans Segarra por este tema surgió durante su trayectoria como cirujano. Según relató en distintas entrevistas, una experiencia profesional lo llevó a cuestionarse qué sucede con la conciencia durante situaciones de muerte clínica.

El médico contó que atendió a pacientes que habían sufrido paros cardíacos y respiratorios, que fueron reanimados y que, posteriormente, relataron experiencias vividas durante el período crítico. Algunos describían sensaciones de separación del cuerpo, percepción de lo que sucedía a su alrededor, recuerdos de escenas de su vida y una profunda sensación de paz.

Aquellos testimonios despertaron su curiosidad. Comenzó a investigar trabajos anteriores sobre experiencias cercanas a la muerte y a consultar bibliografía de distintas disciplinas, entre ellas neurología, psiquiatría, psicología, física teórica y filosofía.

En su libro La supraconciencia existe. Vida después de la vida, escrito junto al periodista Juan Carlos Cebrián, desarrolla su interpretación de estos fenómenos y sostiene que las experiencias cercanas a la muerte no pueden reducirse simplemente a sueños o alucinaciones.

Sans Segarra destaca que muchas personas que atraviesan estas situaciones describen relatos estructurados, intensos y con características similares, incluso cuando no tienen relación entre sí. También señala que quienes las experimentan suelen manifestar cambios profundos en su manera de comprender la vida: disminuye el miedo a morir, adquieren mayor valoración de los vínculos y sienten una necesidad más fuerte de ayudar a los demás.

¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte?

Las experiencias cercanas a la muerte son vivencias relatadas por personas que atravesaron situaciones de riesgo extremo, como paros cardíacos, accidentes graves o complicaciones médicas que pusieron en peligro sus vidas.

Aunque cada relato tiene características particulares, existen elementos que aparecen con cierta frecuencia:

Sensación de separación del cuerpo: algunas personas cuentan que percibieron su cuerpo desde una posición externa, como si pudieran observar lo que sucedía desde arriba.

algunas personas cuentan que percibieron su cuerpo desde una posición externa, como si pudieran observar lo que sucedía desde arriba. Sensación de paz: describen una tranquilidad profunda, ausencia de dolor y una percepción de bienestar difícil de explicar.

describen una tranquilidad profunda, ausencia de dolor y una percepción de bienestar difícil de explicar. Percepción de una luz intensa: algunos relatos mencionan una luz que transmite amor, seguridad o una sensación de bienvenida.

algunos relatos mencionan una luz que transmite amor, seguridad o una sensación de bienvenida. Encuentro con personas fallecidas: hay quienes aseguran haber reconocido a familiares o seres queridos que ya no están vivos.

hay quienes aseguran haber reconocido a familiares o seres queridos que ya no están vivos. Revisión de la propia vida: otros describen una sucesión de recuerdos de distintas etapas de su existencia, como si observaran su historia completa.

otros describen una sucesión de recuerdos de distintas etapas de su existencia, como si observaran su historia completa. Cambios en la percepción del tiempo: algunos manifiestan que el tiempo parecía no existir o que todo sucedía simultáneamente.

Para Sans Segarra, estas coincidencias son especialmente importantes porque considera que podrían revelar la existencia de una dimensión de la conciencia que no depende exclusivamente del funcionamiento cerebral.

Desde la medicina y la neurociencia, en cambio, estas experiencias continúan siendo objeto de estudio. Se investigan posibles explicaciones relacionadas con la falta de oxígeno, los cambios en la actividad cerebral, la liberación de neurotransmisores, los mecanismos de memoria y la manera en que el cerebro procesa situaciones extremas.

El fenómeno es real como experiencia subjetiva para quienes lo atraviesan, pero su interpretación y sus mecanismos todavía se investigan.

La supraconciencia: ¿existe algo más allá del cerebro?

El concepto central de la teoría de Sans Segarra es la supraconciencia. Para comprenderlo, el médico propone diferenciar dos dimensiones.

Por un lado, se encuentra la conciencia cotidiana, relacionada con nuestra actividad cerebral, nuestros pensamientos, recuerdos, emociones, percepciones y capacidad de tomar decisiones. Es la experiencia que nos permite reconocernos como individuos, construir una identidad y relacionarnos con el mundo.

Por otro lado, plantea la existencia de una supraconciencia, que define como una dimensión más profunda y universal de la existencia. Según su interpretación, no estaría limitada por el cuerpo ni por las fronteras de nuestra identidad individual.

En este modelo, la conciencia ordinaria estaría vinculada al ego, mientras que la supraconciencia representaría una realidad más amplia, en la que el individuo dejaría de percibirse como un ser completamente separado del resto del universo.

Sans Segarra sostiene que la muerte física implicaría la desaparición del cuerpo y de la identidad vinculada a él, pero no necesariamente de esa dimensión más profunda de la conciencia. En otras palabras, considera que la vida no terminaría con la muerte biológica, sino que existiría una continuidad en otro estado de existencia.

Esta es la explicación que el médico propone para interpretar las experiencias cercanas a la muerte. No obstante, la supraconciencia no es una entidad reconocida ni comprobada por la neurociencia, y no existe evidencia experimental concluyente que permita afirmar que se trata de una dimensión independiente del cerebro.

¿Qué tiene que ver la física cuántica con la vida después de la muerte?

Uno de los aspectos más llamativos de las explicaciones de Sans Segarra es su referencia a la física cuántica.

La física cuántica es la rama de la ciencia que estudia el comportamiento de la materia y la energía en escalas microscópicas, como los átomos y las partículas subatómicas. Sus descubrimientos demostraron que el universo tiene un funcionamiento mucho más complejo de lo que permiten comprender nuestras percepciones cotidianas.

Fenómenos como la superposición cuántica, el entrelazamiento y la dualidad onda-partícula transformaron nuestra comprensión de la realidad física.

Sans Segarra utiliza algunos de estos conceptos para plantear que la conciencia podría tener características que no se limitan al funcionamiento clásico del cerebro. Su hipótesis propone que determinados procesos cuánticos podrían ayudar a explicar la existencia de una conciencia universal o supraconciencia.

Sin embargo, aquí es necesario establecer una diferencia fundamental: la física cuántica no demuestra que exista vida después de la muerte.

Que existan fenómenos cuánticos en determinados procesos biológicos no significa que se haya demostrado que la conciencia pueda separarse del cerebro o continuar existiendo después de su muerte. La investigación sobre posibles vínculos entre física cuántica y conciencia sigue siendo un campo de estudio, pero no existe consenso científico que respalde las conclusiones de Sans Segarra.

La teoría resulta interesante porque intenta conectar disciplinas que tradicionalmente fueron estudiadas por separado, pero sus interpretaciones sobre la continuidad de la conciencia siguen siendo objeto de debate.

El ego: la identidad que construimos en esta realidad

Otro de los conceptos fundamentales en el pensamiento de Sans Segarra es el ego. Para comprender su propuesta sobre la supraconciencia, es necesario detenerse en esta idea.

El ego puede entenderse como la construcción mental que hacemos de nosotros mismos: quiénes somos, qué tenemos, qué pensamos, qué sentimos, qué lugar ocupamos en la sociedad y cómo queremos que los demás nos perciban.

Es nuestra identidad individual. Nos permite reconocernos como personas diferentes de los demás, establecer límites, tomar decisiones y desenvolvernos en la vida cotidiana.

Desde una perspectiva psicológica, el ego no es necesariamente algo negativo. Cumple funciones importantes para la organización de la personalidad, la adaptación al entorno y la construcción de nuestra identidad.

Sin embargo, en la interpretación filosófica y espiritual de Sans Segarra, el problema aparece cuando el ego se convierte en el centro absoluto de nuestra existencia.

Cuando vivimos identificados exclusivamente con él, podemos terminar creyendo que somos aquello que tenemos, aquello que conseguimos, el reconocimiento que recibimos o la posición que ocupamos frente a los demás.

El ego necesita compararse, defenderse y afirmarse constantemente. Busca reconocimiento, éxito, poder, riqueza, prestigio y control. Puede generar miedo a perder, celos, envidia, resentimiento, competencia permanente y dificultades para aceptar aquello que no podemos controlar.

Desde esta mirada, buena parte de los conflictos personales y sociales se relacionan con una identidad que necesita imponerse sobre los demás para sentirse valiosa.

Sans Segarra plantea que el ego no debe ser eliminado, porque forma parte de nuestra experiencia humana, sino que debe aprenderse a controlar. La propuesta consiste en evitar que sea el único encargado de dirigir nuestras decisiones.

Ego y supraconciencia: dos maneras de vivir

En el pensamiento del médico español, existe una diferencia entre vivir desde el ego y actuar desde la supraconciencia.

Cuando predomina el ego, las decisiones suelen estar condicionadas por el interés individual, la necesidad de reconocimiento, la competencia y el deseo de acumular. La persona se percibe como un individuo separado que debe defender permanentemente su lugar.

En cambio, cuando se actúa desde aquello que Sans Segarra denomina supraconciencia, aparecen valores como la empatía, el altruismo, la solidaridad, la justicia, la bondad y el amor.

La diferencia puede observarse en situaciones cotidianas.

Una persona puede ayudar a otra porque espera recibir reconocimiento, agradecimiento o algún beneficio a cambio. En ese caso, la acción está condicionada por una recompensa personal.

Pero también puede ayudar simplemente porque comprende el sufrimiento ajeno y siente que acompañar a otra persona es algo valioso, aunque nadie lo vea ni reciba nada a cambio.

Para Sans Segarra, esa segunda actitud se acerca a la expresión de la supraconciencia: una forma de vivir en la que el bienestar propio deja de estar separado del bienestar de los demás.

Esta propuesta no implica renunciar a los proyectos personales, a los deseos o a las necesidades individuales. Se trata de evitar que la búsqueda permanente de satisfacción personal termine desplazando los vínculos, la solidaridad y el sentido de comunidad.

En una de sus ideas centrales, el médico sostiene que la verdadera libertad no consiste en satisfacer todos los deseos del ego, sino en poder reconocerlos y decidir si queremos actuar impulsados por ellos.

¿Cómo se puede acceder a la supraconciencia?

Sans Segarra considera que no es necesario atravesar una experiencia cercana a la muerte para experimentar aquello que denomina supraconciencia.

Según su planteo, una de las principales vías para aproximarse a ese estado es la meditación.

El médico sostiene que la práctica meditativa permite reducir el predominio de los pensamientos automáticos, disminuir la identificación permanente con el ego y desarrollar una percepción más profunda de la propia existencia.

La meditación, desde esta perspectiva, no consiste simplemente en dejar la mente en blanco o buscar un momento de relajación. Se trata de observar los pensamientos sin quedar atrapados en ellos, reconocer las emociones y aprender a no reaccionar automáticamente ante cada estímulo.

También destaca la importancia de la oración y de la concentración profunda en una idea o propósito.

La meditación puede producir cambios en la actividad cerebral y contribuir al bienestar emocional. Sin embargo, estos efectos no demuestran por sí mismos la existencia de una supraconciencia independiente del cerebro.

¿Qué dice la ciencia sobre la conciencia y la muerte?

La pregunta sobre qué sucede con la conciencia cuando morimos sigue siendo uno de los grandes desafíos científicos.

La neurociencia estudia cómo se relacionan los procesos cerebrales con la memoria, las emociones, la percepción y la experiencia subjetiva. Existen numerosas investigaciones que muestran que las lesiones, enfermedades y alteraciones de la actividad cerebral pueden modificar profundamente la personalidad y la conciencia.

Por otra parte, las experiencias cercanas a la muerte presentan interrogantes que todavía no tienen una explicación definitiva en todos sus aspectos.

Es importante diferenciar la muerte clínica, que puede formar parte de un proceso reversible en determinadas circunstancias, de la muerte irreversible. Una persona que sufre un paro cardíaco puede ser reanimada y recuperar funciones vitales. Los relatos que brinda después de esa experiencia merecen ser estudiados, pero no permiten afirmar automáticamente que haya existido una conciencia funcionando de manera independiente del cerebro durante todo ese período.

La investigación científica continúa buscando respuestas sobre los mecanismos que producen estas vivencias, sus características y sus efectos posteriores.

Por eso, aunque las experiencias cercanas a la muerte constituyen un campo legítimo de investigación, todavía no permiten confirmar científicamente que exista una vida después de la muerte.

Una invitación a reflexionar sobre cómo vivimos

Más allá de que las hipótesis de Manuel Sans Segarra sean aceptadas o cuestionadas, sus planteos abren una conversación que excede la pregunta sobre qué ocurre después de morir.

También invitan a pensar qué hacemos con el tiempo que tenemos, cómo construimos nuestra identidad y qué lugar les damos a los demás en nuestra vida.

Si nuestra existencia está dominada por la necesidad de acumular, competir, controlar y obtener reconocimiento, ¿cuánto espacio queda para la empatía, la solidaridad y el amor? ¿Cuántas de nuestras decisiones responden a lo que realmente sentimos y cuántas están condicionadas por el miedo, el orgullo o la necesidad de aprobación?

La propuesta de Sans Segarra plantea que el desafío humano consiste en dejar de vivir exclusivamente desde el ego y desarrollar una conciencia más amplia, capaz de comprender que no estamos aislados del mundo que nos rodea.

La muerte sigue siendo un interrogante para la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. No hay pruebas concluyentes que permitan afirmar que la conciencia continúa después de ella, pero las experiencias cercanas a la muerte mantienen abierto un campo de investigación y reflexión.

Tal vez una de las preguntas más importantes que deja este debate no sea solamente qué sucede cuando termina la vida, sino cómo elegimos vivir mientras estamos aquí.