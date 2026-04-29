“La Soberana”: la yerba mate que nace del trabajo colectivo y apuesta al comercio justo

Luego de años de organización y esfuerzo, la yerba mate “La Soberana” se convirtió en una realidad concreta, impulsada por más de 500 familias campesinas y de pueblos originarios nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en la provincia de Misiones. Este proyecto productivo surge como una alternativa frente a un mercado yerbatero altamente concentrado, con el objetivo de ofrecer un producto de calidad a precios justos tanto para quienes producen como para quienes consumen.

En un contexto desafiante para el sector, marcado por la desregulación y las dificultades económicas que afectan a productores y tareferos, La Soberana propone otro modelo: el de la agroecología y el cooperativismo. A través de prácticas sustentables, sin explotación laboral y con procesos cuidados de secado natural y estacionamiento prolongado, logran una yerba de gran calidad, respetando el ambiente y el trabajo digno.

En esta primera etapa, se cosecharon alrededor de 60.000 kilos de hoja verde, que permitieron la elaboración de 10.000 paquetes. Estos ya comenzaron a distribuirse en almacenes y nodos de la UTT, así como también mediante venta directa, fortaleciendo el vínculo entre productores y consumidores.

El lanzamiento de La Soberana no solo representa un logro productivo, sino también un paso firme hacia la soberanía alimentaria, demostrando que el trabajo organizado del sector campesino puede generar alternativas reales, inclusivas y sustentables dentro de la economía argentina.