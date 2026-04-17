La Sociedad Italiana de María Juana renovó su comisión directiva

Sociedad Italiana 100 años (archivo)

La Sociedad Italiana de María Juana informó que, tras la realización de la correspondiente asamblea, quedó conformada la nueva Comisión Directiva que estará al frente de la institución durante el período 2026-2028.

La conducción será encabezada por María Cristina Bertone como presidenta, acompañada por Osvaldo Ferrato en la vicepresidencia. Como secretario asumió Leonardo Lobos, mientras que la tesorería estará a cargo de Norberto Bertoni.

En tanto, los vocales titulares serán Sofía Protti y Pablo Vidal, mientras que como vocales suplentes fueron designados Nanci Casenove y Jorge Silveyra de Ávila. La sindicatura estará representada por Agustín Curia como titular y Agustín Dalmasso como suplente.

Desde la institución señalaron que la nueva comisión asume el compromiso de continuar fortaleciendo el rol social, cultural e institucional, promoviendo actividades que acerquen a la comunidad y revaloricen las tradiciones italianas en la localidad.

Asimismo, invitaron a los vecinos a participar y acompañar las propuestas que se desarrollarán a lo largo del año.