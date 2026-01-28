La Sociedad Italiana invita a la Peña Folklórica “Patio Escondido” este viernes en María Juana

La Sociedad Italiana de María Juana invita a la comunidad a participar de una nueva Peña Folklórica “Patio Escondido”, que se realizará este viernes 20 de febrero, a partir de las 21 horas, en la sede de la institución.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro para disfrutar de la música y las tradiciones folklóricas, en un ambiente cálido y familiar. Durante la noche habrá artistas invitados, además de la modalidad de micrófono abierto, pensada para que músicos y cantores locales puedan compartir su arte con el público.

Asimismo, la organización dispondrá de servicio de buffet, ofreciendo una alternativa gastronómica para acompañar la velada. La peña es organizada por la comisión de la Sociedad Italiana, que continúa impulsando actividades culturales y recreativas abiertas a toda la comunidad.

Desde la institución invitan a vecinos y vecinas a sumarse y disfrutar de una noche especial de folklore, música y buena compañía en un nuevo espacio que promete convertirse en punto de encuentro cultural en María Juana.