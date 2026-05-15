La Street Child World Cup: el Mundial que busca cambiar la vida de miles de jóvenes

La edición 2026 de la “Street Child World Cup”, conocida como la Copa Mundial de Niños y Jóvenes en situación de calle, se desarrolló en México y volvió a dejar un fuerte mensaje de inclusión, solidaridad y derechos humanos a través del deporte.

El certamen, organizado por la fundación Street Child United, reunió a chicos y chicas de distintos países que atravesaron contextos vulnerables, exclusión social o situaciones vinculadas a la vida en la calle. Más allá de la competencia deportiva, el evento buscó visibilizar sus historias y promover el acceso a derechos fundamentales como educación, identidad y protección.

La competencia se llevó a cabo entre el 5 y el 15 de mayo en Ciudad de México, con la participación de 30 equipos provenientes de más de 20 países de América, Europa, África y Asia.

Entre las delegaciones participantes estuvieron Brasil, México, Egipto, India, Pakistán, Ghana, Palestina, República Democrática del Congo, Canadá y también Argentina, que contó con representación gracias al trabajo de organizaciones sociales y deportivas que utilizan el fútbol como herramienta de inclusión y acompañamiento para jóvenes en situación vulnerable.

El torneo se disputó en formato reducido, similar al fútbol 7, y además de los partidos incluyó actividades artísticas, talleres culturales y congresos donde los propios jóvenes debatieron sobre problemáticas sociales y presentaron propuestas a organismos internacionales y gobiernos. (streetchildunited.org)

Uno de los momentos más destacados de esta edición fue el acompañamiento de la histórica banda irlandesa U2, que brindó apoyo y difusión internacional al evento. El grupo, reconocido mundialmente por su compromiso con causas humanitarias y sociales, ayudó a darle aún más visibilidad a la iniciativa impulsada por Street Child United.

La Street Child World Cup nació en 2010 en Durban, Sudáfrica, y con el paso de los años se transformó en una plataforma internacional que utiliza el deporte como herramienta de transformación social, integración y esperanza para miles de jóvenes alrededor del mundo.