Después de toda una vida al volante, Damián Luna se despidió de las rutas y comenzó su jubilación

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Damián Luna, quien recientemente cerró una extensa etapa laboral luego de jubilarse tras muchos años de trabajo como chofer de camión, recorriendo miles de kilómetros por las rutas argentinas.

Durante la entrevista, Damián repasó parte de su historia arriba del camión, recordando viajes y destinos que marcaron su vida. Desde los recorridos llevando harina hacia Entre Ríos y Corrientes, hasta los viajes a Mendoza en época de vendimia transportando productos vinculados al vino, oleaginosas y cereales. También recordó los trayectos hacia Salta llevando cemento y regresando con hortalizas, además de los viajes a Río Negro, donde trasladaban cartón para embalar frutas y luego volvían hacia Rosario con cargamentos frutihortícolas.

Más allá de la tarea diaria, Luna destacó todo lo que le dejó la profesión: conocer pueblos, ciudades, costumbres y personas de distintos puntos del país. Historias compartidas en estaciones de servicio, rutas interminables y jornadas de trabajo que fueron construyendo una vida ligada al transporte.