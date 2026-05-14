Después de toda una vida al volante, Damián Luna se despidió de las rutas y comenzó su jubilación

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Damián Luna, quien recientemente cerró una extensa etapa laboral luego de jubilarse tras muchos años de trabajo como chofer de camión, recorriendo miles de kilómetros por las rutas argentinas.

Durante la entrevista, Damián repasó parte de su historia arriba del camión, recordando viajes y destinos que marcaron su vida. Desde los recorridos llevando harina hacia Entre Ríos y Corrientes, hasta los viajes a Mendoza en época de vendimia transportando productos vinculados al vino, oleaginosas y cereales. También recordó los trayectos hacia Salta llevando cemento y regresando con hortalizas, además de los viajes a Río Negro, donde trasladaban cartón para embalar frutas y luego volvían hacia Rosario con cargamentos frutihortícolas.

Más allá de la tarea diaria, Luna destacó todo lo que le dejó la profesión: conocer pueblos, ciudades, costumbres y personas de distintos puntos del país. Historias compartidas en estaciones de servicio, rutas interminables y jornadas de trabajo que fueron construyendo una vida ligada al transporte.

Te puede interesar

  • PROHIBICIÓN DE CORTE DE RUTAS

    El Senador Alcides Calvo comentó en la mañana de Comunicándonos los alcances de la ley que prohíbe el corte de rutas nacionales y provinciales. Todos…

  • FIN DE UNA ETAPA

    Alicia Suppo de Roldán pasó por la mañana de Comunicándonos e hizo un balance de los 13 años de enseñanza de Crochet en la Comuna…

  • PRESENTACIÓN DE SU NUEVO ÁLBUM

    MARY RICHY, nombre artístico de Marisa Simoncini, ya tiene su nuevo trabajo discográfico y pasó por la radio a contar todos los detalles de esta…

  • UNA DE LAS "NENAS" DE SANDRO

    Nacida y criada en la localidad de Santa Clara de Buena Vista, a sus 33 años Lucila Tell integra el elenco de la sensación televisiva…

  • UNA BIRRA DE LA MEJOR

    Pasó por el estudio de la radio Sergio Balbi, el creador de la cerveza artesanal "Melkiades", y como era muy temprano en lugar de "pinchar"…