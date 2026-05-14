Más de 230 chicos participaron de la captación de River Plate en María Juana

En Show Deportivo dialogamos con Nicolás Urquía, uno de los captadores oficiales de Club Atlético River Plate, quien brindó detalles sobre la importante jornada de captación de futbolistas realizada en María Juana, destinada a jugadores de las categorías 2012 a 2019.

La actividad reunió a más de 230 chicos provenientes de distintas localidades de la región como Devoto, San Francisco, Las Varillas, Sastre, San Jorge, Colonia Belgrano, San Vicente, Clucellas, Rafaela, Zenón Pereyra y Esmeralda, entre otras, generando una gran convocatoria y entusiasmo entre las familias y jóvenes futbolistas.

Durante la jornada estuvieron presentes Mario Moreno, Nicolás Urquía y Lautaro Goicouria, integrantes del área oficial de captación Zona Norte de River Plate, que trabaja bajo la coordinación de Luis Pereyra. Los captadores observaron a los chicos en diferentes actividades y partidos reducidos, evaluando condiciones técnicas, físicas y deportivas.

Urquía destacó el enorme entusiasmo vivido durante la prueba y remarcó que, más allá de la posibilidad de ser observados por uno de los clubes más importantes del país, lo más valioso fue ver reflejado en cada chico “el sueño, el disfrute y el amor por la pelota”.

La prueba también contó con la presencia del captador oficial Lautaro Goicouria y despertó una gran expectativa tanto en María Juana como en toda la región, ya que muchos jóvenes tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia cercana al fútbol profesional.

Desde la institución organizadora agradecieron especialmente a River Plate por elegir las instalaciones locales para desarrollar la jornada, además del trabajo realizado por profesores de escuelita e inferiores y todas las personas que colaboraron para hacer posible el evento.