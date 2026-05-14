Gabriel Gallo presentó en “Patas Arriba” su nuevo libro “1954 – Un año lejos de casa”

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En una nueva edición del programa “Patas Arriba” recibimos la visita del escritor mariajuanense Gabriel José Gallo, quien presentó su nuevo libro titulado 1954 – Un año lejos de casa y compartió detalles sobre el origen de esta emotiva obra literaria.

Durante la entrevista, Gallo contó cómo surgió la idea de recopilar y publicar las cartas que forman parte del libro, un verdadero viaje al pasado que reconstruye momentos de la vida cotidiana de María Juana y la región en las décadas del ‘50 y ‘60. El autor explicó que la obra reúne 45 cartas reales escritas entre 1952 y 1960, centradas principalmente en la experiencia de Hermes Gallo durante el servicio militar obligatorio.

A través de esa correspondencia familiar aparecen nombres de vecinos mariajuanenses, historias personales, vínculos afectivos y situaciones sociales propias de una época donde las cartas eran fundamentales para mantener el contacto entre familiares y amigos separados por la distancia.

El libro propone una mirada íntima y humana sobre aquellos años, reflejando sentimientos universales como la nostalgia, la espera, el amor familiar y la necesidad de permanecer conectados en tiempos donde la comunicación dependía del papel, la tinta y la paciencia de esperar una respuesta.

Además del valor emocional, “1954 – Un año lejos de casa” también funciona como un documento histórico y cultural, ya que rescata costumbres, modos de vida y acontecimientos sociales de una comunidad rural santafesina en pleno siglo XX.

Gabriel Gallo nació en María Juana el 8 de diciembre de 1963 y posee una extensa trayectoria vinculada a la cultura, la música, la radio, la televisión y la literatura. A lo largo de los años publicó obras como Cuemas y Poentos, Vida Crónica y Fuego y Agua, además de participar en antologías y proyectos artísticos regionales.

Durante la charla en el programa también recordó distintas historias vinculadas a la localidad, momentos de la sociedad mariajuanense y el enorme valor que tienen estos documentos para preservar la memoria colectiva.

Quienes deseen conocer más sobre la obra o adquirir el libro pueden hacerlo a través de los canales oficiales del autor.

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