Sastre y Ortiz instalará un nuevo radar para controlar la velocidad sobre Ruta 13

Regionales

Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y reforzar la seguridad vial, la Municipalidad de Sastre avanza con la instalación de un nuevo radar de control de velocidad sobre la Ruta Provincial Nº 13, en el sector este de la localidad de Sastre y Ortiz.

La medida surge luego de varios años de gestiones y a partir de pedidos realizados por vecinos y empresas que transitan diariamente por este tramo urbano de la ruta, donde la circulación deberá mantenerse por debajo de los 60 kilómetros por hora.

Desde el municipio remarcaron que tanto la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 como la adhesión provincial establecen límites de velocidad específicos en zonas urbanas, por lo que la colocación del radar busca reforzar el cumplimiento de la normativa y reducir los riesgos de siniestros viales.

Durante la jornada de este jueves se llevaron adelante los trabajos de instalación eléctrica y el montaje del equipo de radar. En las próximas semanas continuará la colocación de la cartelería correspondiente y posteriormente se realizará el calibrado del sistema, paso indispensable para obtener la autorización definitiva por parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

El proyecto se desarrolla mediante un convenio entre el municipio y la empresa ANCA SRL, en una iniciativa que apunta a mejorar la seguridad de quienes circulan diariamente por uno de los accesos más transitados de la ciudad.

“Seguimos cuidando a nuestra comunidad”, expresaron desde la Municipalidad al anunciar la concreción de esta importante obra vial.

Te puede interesar

  • LA RUTA 63 AVANZA

    El Senador Alcides Calvo dio detalles de las directivas que recibió de parte del Gobernador de Santa Fe Omar Perotti, sobre la realización de la…

  • LA NACIÓN HABILITÓ UN TRAMO DE LA AUTOPISTA DE LA RUTA NACIONAL N°34

    “Cuando avanzamos tramo a tramo vamos construyendo futuro y corrigiendo errores del pasado; porque estas obras no deberían haberse interrumpido nunca”, sostuvo el gobernador Omar…

  • LA VIDA, UN LIBRO

    Mabel Vince es de Colonia Margarita, el sábado presentó su libro "Encontrar el amor es descubrir que todo es posible". En el mismo, habla de…

  • LA VIDA DE UN PRÓCER

    Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte, conocido como Martín Miguel de Güemes, fue un militar y político argentino que…

  • LA FIESTA DEL CARNAVAL EN SASTRE

    Fotos de Lucía Brunazzo y Mario Peretti (Facebook) Gonzalo Viotti, uno de los organizadores de la Fiesta Provincial del Carnaval en la ciudad de Sastre-Ortiz…