Sastre y Ortiz instalará un nuevo radar para controlar la velocidad sobre Ruta 13

Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y reforzar la seguridad vial, la Municipalidad de Sastre avanza con la instalación de un nuevo radar de control de velocidad sobre la Ruta Provincial Nº 13, en el sector este de la localidad de Sastre y Ortiz.

La medida surge luego de varios años de gestiones y a partir de pedidos realizados por vecinos y empresas que transitan diariamente por este tramo urbano de la ruta, donde la circulación deberá mantenerse por debajo de los 60 kilómetros por hora.

Desde el municipio remarcaron que tanto la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 como la adhesión provincial establecen límites de velocidad específicos en zonas urbanas, por lo que la colocación del radar busca reforzar el cumplimiento de la normativa y reducir los riesgos de siniestros viales.

Durante la jornada de este jueves se llevaron adelante los trabajos de instalación eléctrica y el montaje del equipo de radar. En las próximas semanas continuará la colocación de la cartelería correspondiente y posteriormente se realizará el calibrado del sistema, paso indispensable para obtener la autorización definitiva por parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

El proyecto se desarrolla mediante un convenio entre el municipio y la empresa ANCA SRL, en una iniciativa que apunta a mejorar la seguridad de quienes circulan diariamente por uno de los accesos más transitados de la ciudad.

“Seguimos cuidando a nuestra comunidad”, expresaron desde la Municipalidad al anunciar la concreción de esta importante obra vial.