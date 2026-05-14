Alumnos de la Escuela Agrotécnica de María Juana participaron de las Olimpíadas Lecheras Nacionales en TodoLáctea 2026

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En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Malvina Marquese, quien acompañó a alumnos de la Escuela Agrotécnica de María Juana en su participación en la Expo TodoLáctea 2026, desarrollada en la ciudad de San Francisco.

Los estudiantes formaron parte de las Olimpíadas Lecheras Nacionales, una de las actividades educativas más importantes del evento, destinada a escuelas agrotécnicas, agroalimentarias y de administración rural de todo el país. La competencia reunió a más de 50 instituciones educativas de distintas provincias argentinas, poniendo a prueba los conocimientos de los jóvenes sobre producción lechera, bienestar animal, tecnología y manejo del sector tambero.

TodoLáctea es considerada una de las exposiciones más importantes de la cadena láctea en Argentina y el Cono Sur, congregando durante tres jornadas a productores, industrias, empresas, técnicos, estudiantes y especialistas vinculados al sector. La edición 2026 se desarrolla del 12 al 14 de mayo en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco, con más de 200 stands, capacitaciones, jornadas técnicas y competencias educativas.

Durante la entrevista, Marquese destacó la importancia de este tipo de experiencias para los alumnos, ya que les permite adquirir nuevos conocimientos, compartir experiencias con estudiantes de otras provincias y acercarse a las últimas innovaciones tecnológicas y productivas del sector lechero argentino.

Además de las Olimpíadas Lecheras, la exposición cuenta con simposios, concursos de quesos y dulce de leche, jornadas sobre genética, reproducción, bienestar animal y nuevas tecnologías aplicadas al tambo, consolidándose como un espacio clave para la formación y el intercambio dentro de la actividad agroindustrial.

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