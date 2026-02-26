La UTN San Francisco obtuvo el segundo puesto en un desafío internacional por un innovador desarrollo con lignina sostenible

La investigación y el desarrollo tecnológico vuelven a poner en lo más alto el nombre de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional. El grupo UTN Gpol obtuvo el segundo puesto en la categoría “etapa avanzada” del desafío internacional “Tree Revolution: Discovering Lignin Challenge”, una competencia impulsada por la empresa chilena CMPC y HubTech Chile. La convocatoria reunió 41 proyectos de distintos países con el objetivo de validar nuevos usos industriales para la lignina kraft, subproducto generado en la fabricación de celulosa.

La directora del grupo, la Dra. Verónica Nicolau, explicó que la investigación se centra en reemplazar parcialmente el fenol —insumo de origen fósil— por lignina en la elaboración de resinas utilizadas para impregnar papeles destinados a laminados sostenibles. Estos laminados forman parte de superficies decorativas y revestimientos. Debido a la menor reactividad de la lignina, el equipo debió realizar ajustes químicos específicos para optimizar su desempeño.

El desarrollo avanzó desde pruebas de laboratorio hasta ensayos en condiciones industriales, utilizando lignina comercial. El resultado fue la obtención de un prototipo con prestaciones comparables e incluso superiores a las de los materiales tradicionales. Además, el proceso pudo aplicarse con el mismo equipamiento de una empresa local, sin requerir modificaciones estructurales, lo que facilita su futura implementación productiva.

Tras el reconocimiento internacional, el proyecto prevé ahora validar lignina kraft de pino producida por CMPC, mediante un plan de ensayos que se extenderá durante seis meses. Paralelamente, el equipo analiza posibles aplicaciones en adhesivos para tableros derivados de la madera. El premio económico obtenido será destinado a continuar y escalar las investigaciones.

El trabajo contó con una activa participación estudiantil, entre ellos la becaria doctoral Micaela Peralta. Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología destacaron la visibilidad internacional que este logro aporta a la institución y el impacto que puede generar en el desarrollo de materiales más sostenibles para la industria.