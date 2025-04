Las inferiores de Talleres y Atlético jugaron la cuarta del Apertura

Talleres recibió a Zenón Pereyra FC y Atlético María Juana visitó a Bochófilo Bochazo de San Vicente. Buena cosecha de la “T” y el “auriazul” sumó de a tres.

En el Barrio San Francisco, Talleres sumó 7 puntos para la tabla general de divisiones inferiores de Primera B Zona Sur. El estadio “Pedro Molina” fue testigo de la visita de Zenón Pereyra FC y de una gran jornada futbolística donde Talleres se hizo fuerte y venció al “rojo y negro” en 9na 3 a 0 y en 8va 2 a 0. Mientras que en 6ta igualó 1 a 1 y en 7ma cayó 2 a 1.

Por su parte, Atlético María Juana viajó a San Vicente para enfrentar a Bochófilo Bochazo con el que cayó en 8va 1 a 0, en 7ma y 6ta 3 a 1. En tanto, la única alegría para el “chupa” fue en 9na donde logró imponerse 2 a 0 para seguir siendo líder del certamen.

Te contamos todos los resultados:

9na División

Zona SUR

* Florida 1 vs 0 La Trucha (No presenta)

* Talleres 3 vs 0 Zenón Pereyra FC

* Dep. Josefina 0 vs 1 Brown

* Sp. Santa Clara 1 vs 0 La Hidráulica (No presenta)

* Def. Frontera 1 vs 1 San Martín de Angélica

* Boch. Bochazo 0 vs 2 Atl. María Juana

* Atl. Esmeralda (No presenta) 0 vs 1 Sp. Libertad

Posiciones: 12 At. María Juana y Talleres, 10 Brown, 9 Florida- ZPFC, 7 Sp. Libertad, 5 San Martín, 4 Def. Frontera-Sp Santa Clara, 3 Bochazo, 0 Dep. Josefina. La Trucha, La Hidráulica y At. Esmeralda no presentan categoría.

8va división

Zona SUR

* Florida 8 vs 0 La Trucha

* Talleres 2 vs 0 Zenón Pereyra FC

* Dep. Josefina 1 vs 2 Brown

* Sp. Santa Clara 0 vs 0 La Hidráulica

* Def. Frontera 12 vs 0 San Martín de Angélica

* Boch. Bochazo 1 vs 0 Atl. María Juana

* Atl. Esmeralda 0 vs 0 Sp. Libertad

Posiciones: 12 Florida, 9 Def. Frontera, At. María Juana y Talleres, 8 LA Hidráulica, 7 Bochazo-Sp. Libertad, 6 Brown, 4 Sp. Santa Clara-At. Esmeralda, 3 Dep. Josefina, 0 San Martín, ZPFC y La Trucha FC.

7ma división

Zona SUR

* Florida 2 vs 0 La Trucha

* Talleres 1 vs 2 Zenón Pereyra FC

* Dep. Josefina 3 vs 0 Brown

* Sp. Santa Clara 0 vs 5 La Hidráulica

* Def. Frontera 1 vs 0 San Martín de Angélica

* Boch. Bochazo 3 vs 1 Atl. María Juana

* Atl. Esmeralda 5 vs 4 Sp. Libertad

Posiciones: 12 La Hidráulica-Dep Josefina, 9 LA Trucha FC-Def. Frontera y At. Esmeralda, 7 Florida, 4 ZPFC-Brown, 3 San Martín-Bochazo y Sp. Santa Clara, 0 Talleres y At. María Juana.

6ta división

Zona SUR

* Florida 2 vs 0 La Trucha

* Talleres 1 vs 1 Zenón Pereyra FC

* Dep. Josefina 0 vs 0 Brown

* Sp. Santa Clara 2 vs 1 La Hidráulica

* Def. Frontera 4 vs 1 San Martín de Angélica

* Boch. Bochazo 3 vs 1 Atl. María Juana

* Atl. Esmeralda 0 vs 1 Sp. Libertad

Posiciones: 10 Sp. Santa Clara, 7 Def Frontera-Florida-Dep Josefina y Sp Libertad, 6 La Trucha FC, 5 Bochazo-Brown-La Hidráulica, 4 At. Esmeralda-ZPFC, 3 At. María Juana, 2 San Martín y Talleres.

Tabla General: 35 Florida, 29 Def. Frontera, 25 La Hisráulica-Brown, 24 At, María Juana-Sp. Libertad, 22Dep Josefina-Talleres, 21 Sp. Santa Clara, 18 Bochazo, 17 At.Esmeralda-ZPFC, 15 La Trucha FC, 10 San Martín.

Próxima Fecha (5ta): La Trucha FC vs At. Esmeralda, Sp. Libertad vs Bochazo, At. María Juana vs Def. Frontera, San Martín vs Sp. Santa Clara, La Hidráulica vs De. Josefina, Brown vs Talleres, ZPFC vs Florida.