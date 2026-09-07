El Cristo de las Redes Malvinero, camino a un nuevo capítulo junto a la Virgen de Luján

En la mañana de la radio, en Comunicándonos, conversamos con Daniel Galeano, creador del Cristo de las Redes Malvinero, quien compartió una noticia cargada de simbolismo y emoción vinculada a esta obra que nació como un homenaje permanente a los héroes de Malvinas.

Daniel contó que el Cristo de las Redes Malvinero quedó en manos de Rubén Varela, quien lo incorporó a su muestra fotográfica “Malvinas, el regreso”. Allí permanecerá hasta que Dios lo disponga, con un objetivo muy especial: que pueda emprender algún día el camino hacia las Islas Malvinas junto a la Virgen de Luján y permanecer en el cementerio argentino de Darwin, como símbolo de memoria, fe y homenaje a quienes dieron su vida durante la guerra.

La historia adquiere todavía mayor significado a partir de la Primera Peregrinación Nacional de Veteranos de Guerra de Malvinas a la Basílica de Luján, que se realizará el próximo 20 de septiembre.

La jornada reunirá en Luján a excombatientes de todo el país en un encuentro de fe, memoria y reconocimiento, organizado por el Municipio de Luján, instituciones de veteranos y el Santuario Nuestra Señora de Luján.

La actividad comenzará a las 10 de la mañana, con la concentración de los peregrinos en el Complejo Monumental Malvinas Argentinas y el izamiento de la bandera en la rotonda de Ana de Matos. Desde allí, los veteranos, familiares y miembros de la comunidad caminarán hasta la Plaza Belgrano, frente al Santuario, donde se realizará el acto oficial.

Posteriormente, a las 13 horas, tendrá lugar la Santa Misa en la Basílica de Luján.

La Virgen de Luján y Malvinas, un vínculo que permanece

La elección de Luján no es casual. La Virgen de Luján ocupa un lugar profundamente simbólico en la historia de los veteranos.

Durante la guerra de 1982, una imagen de la Virgen acompañó a los soldados argentinos en las Islas Malvinas y se convirtió para muchos de ellos en un refugio espiritual en medio del conflicto.

Esa imagen permaneció durante 37 años en el Reino Unido, hasta que regresó a la Argentina en 2019, en un acontecimiento que fue vivido como un verdadero reencuentro y que reforzó su significado como símbolo de esperanza y memoria.

En ese contexto, la posibilidad de que el Cristo de las Redes Malvinero pueda algún día viajar hacia las Islas junto a la Virgen de Luján adquiere una dimensión especial.

La Primera Peregrinación Nacional busca precisamente mantener viva la memoria de los veteranos, reafirmar el compromiso con la soberanía argentina y fortalecer el vínculo entre excombatientes, familias, instituciones y toda la comunidad.

Un encuentro que también permitirá recordar a los 632 argentinos que dieron su vida durante la Guerra de Malvinas y mantener presente su legado.

La historia del Cristo de las Redes Malvinero continúa así su recorrido, uniendo fe, memoria y Malvinas, con el sueño de llegar algún día a las Islas y acompañar, desde allí, el recuerdo de quienes nunca regresaron.