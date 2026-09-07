Los Jubis volvieron a brillar ante una Sociedad Italiana colmada

La noche del domingo fue una verdadera fiesta para Los Jubis, que volvieron a subir al escenario de la Sociedad Italiana de María Juana y disfrutaron junto al público de una presentación llena de humor, música, aplausos y mucha emoción.

Con la sala completamente colmada, el grupo de teatro del Centro de Jubilados volvió a demostrar que las ganas de compartir, divertirse y hacer reír no tienen edad. A lo largo de la noche, las cinco propuestas preparadas para esta función arrancaron numerosas carcajadas y fueron acompañadas por el cariño permanente de los presentes.

La función tuvo momentos de mucha complicidad entre los integrantes del grupo y el público, en una noche donde las risas se mezclaron con los aplausos y con ese clima especial que se genera cuando una comunidad se encuentra para disfrutar de una propuesta artística local.

Desde Los Jubis destacaron la enorme satisfacción por lo vivido y agradecieron profundamente a todas las personas que se acercaron a acompañarlos.

“Una vez más, nos llevamos el corazón lleno después de disfrutar juntos de risas, aplausos y momentos que quedan para siempre”, expresaron desde el grupo.

También agradecieron a cada persona que eligió estar presente y que les regaló su cariño en cada aplauso, destacando que para Los Jubis cada encuentro representa una nueva oportunidad para compartir aquello que tanto disfrutan hacer.

La noche dejó así un balance más que positivo: una Sociedad Italiana colmada, muchas risas y un público que respondió con enorme cariño, confirmando que Los Jubis ya son parte de esos encuentros que la comunidad espera y disfruta.

Con el corazón lleno y la satisfacción de haber hecho reír una vez más, Los Jubis cerraron una nueva presentación dejando abierta la puerta a futuros encuentros y, seguramente, a nuevas historias para compartir sobre el escenario.