Santa Fe busca endurecer las sanciones contra las picadas y maniobras vehiculares riesgosas

El senador provincial Esteban Motta presentó un proyecto de ley para modificar el Código de Faltas del Tránsito de Santa Fe y endurecer las sanciones contra las denominadas “picadas” y otras maniobras vehiculares riesgosas que se realizan de manera organizada en la vía pública.

La iniciativa modifica la Ley 13.169 y propone sanciones no sólo para quienes participan directamente de estas actividades, sino también para quienes las organizan, convocan, promueven, dirigen o facilitan.

El proyecto surge a partir de una problemática que se repite en distintas localidades del departamento San Martín, donde las competencias clandestinas, desafíos de velocidad y maniobras peligrosas con motocicletas y otros vehículos generan preocupación entre vecinos y autoridades.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de una figura específica para las maniobras riesgosas organizadas. De esta manera, la responsabilidad no quedaría limitada exclusivamente al conductor que participa, sino que también podría alcanzar a quienes tengan un rol activo en la organización o promoción de la actividad.

Además, se contempla la posibilidad de utilizar como prueba evidencia tecnológica y digital obtenida de manera lícita, como fotografías, videos, publicaciones públicas en redes sociales o registros de sistemas de videovigilancia, siempre respetando las garantías del derecho de defensa.

¿Qué sanciones se proponen?

Para quienes participen de picadas, desafíos o pruebas de velocidad o destreza no autorizadas, se prevén multas y la inhabilitación para conducir por un período de entre 3 meses y 2 años. En caso de que el vehículo haya sido especialmente preparado para este tipo de actividades, el monto máximo de la multa podría duplicarse dentro de los límites establecidos por la legislación.

Para quienes organicen, convoquen, promuevan, dirijan o faciliten de manera esencial una maniobra riesgosa, también se establecerían multas.

En tanto, quienes conduzcan durante una actividad de estas características podrían recibir una multa y una inhabilitación para conducir de 30 días a un año.

El proyecto también establece la responsabilidad solidaria de padres, tutores o responsables legales cuando la infracción sea cometida por un menor de edad.

Una problemática que preocupa

Los datos utilizados como fundamento de la iniciativa muestran la dimensión del problema. Durante 2024 se registraron 367 víctimas fatales por siniestros viales en la provincia de Santa Fe, de las cuales 152 eran motociclistas, equivalentes al 41% del total.

A su vez, durante 2023, las personas de entre 15 y 34 años representaron el 42,2% de los fallecidos en siniestros viales.

En el departamento San Martín también existen antecedentes recientes. En El Trébol, por ejemplo, se informó el secuestro de 48 motovehículos entre enero y febrero de 2026, principalmente por infracciones relacionadas con la seguridad vial y la convivencia.

Desde el proyecto remarcan que la intención no es perseguir a quienes utilizan una motocicleta como medio de transporte para trabajar, estudiar, trasladarse o recrearse responsablemente, sino actuar específicamente frente a conductas que impliquen velocidad, destreza o maniobras riesgosas organizadas y desarrolladas en la vía pública.