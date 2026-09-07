Ozono renueva su propuesta con promociones de fin de temporada y novedades en moda

En la mañana de la radio, en Comunicándonos, charlamos con Marisol Gazzola, de Ozono, quien compartió todas las novedades y propuestas que tiene el comercio para esta temporada.

Marisol destacó especialmente las excelentes promociones de fin de temporada, una oportunidad para aprovechar descuentos y renovar distintos productos a muy buenos precios.

Además, presentó todo lo nuevo en moda e indumentaria, con propuestas para renovar el guardarropa y acompañar las tendencias de la nueva temporada.

Pero la propuesta de Ozono va mucho más allá de la ropa. El comercio cuenta con una amplia variedad de productos en mueblería, blanquería, colchonería, indumentaria y mucho más, ofreciendo alternativas para diferentes necesidades del hogar y toda la familia.

Una charla en la radio que permitió conocer las promociones vigentes y descubrir las novedades que ya están disponibles en Ozono.