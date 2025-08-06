Laureana Trossero Suárez y una experiencia de vida inolvidable en Brasil

En la mañana del programa “Comunicándonos” recibimos a Laureana Trossero Suárez, joven abogada oriunda de Esmeralda, quien compartió con nosotros una experiencia profundamente transformadora: su voluntariado en Brasil.

Laureana relató cómo tomó la valiente decisión de salir de su zona de confort para emprender este viaje, en el que no solo brindó ayuda a quienes lo necesitaban, sino que también creció como persona. “Es importante animarse, cumplir los sueños y vivir la vida plenamente”, expresó durante la entrevista, dejando un mensaje inspirador para todos los oyentes. Una historia que demuestra que el compromiso social y el deseo de superarse pueden abrir puertas a vivencias únicas y enriquecedoras.