Muestra del Taller de Música “Ensamble Nelson F. Pautasso” en la Casa del Bicentenario

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El próximo jueves 2 de octubre, a partir de las 20:30 horas, se realizará en la Casa del Bicentenario de María Juana la Muestra del Taller de Música “Ensamble Nelson F. Pautasso”.

La propuesta permitirá a los integrantes del taller compartir con el público parte del trabajo desarrollado durante el año, a través de una presentación en la que pondrán en escena los aprendizajes adquiridos y el proceso de formación musical realizado en este espacio.

La jornada será también una oportunidad para acompañar a los músicos que participan del taller y disfrutar de una noche dedicada a la música y la cultura local.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita y está abierta a toda la comunidad.

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