Fernanda Pugno llevará el talento de María Juana a San Francisco Moda junto a Benito Fernández

La diseñadora mariajua­nense Fernanda Pugno, dedicada a la alta costura, será una de las protagonistas de la 22ª edición de San Francisco Moda, uno de los eventos destacados de la moda en la región.

La propuesta tendrá como escenario el Soho Suites Soho Park, de la ciudad de San Francisco, Córdoba, donde Pugno compartirá pasarela con el reconocido diseñador Benito Fernández, quien celebrará sus 40 años de trayectoria en el mundo de la moda.

Para la diseñadora de María Juana, la participación representa un reconocimiento a su recorrido y una oportunidad para mostrar su trabajo en un evento que reunirá a referentes de la moda y modelos de Edgar Maggi Models Agency.

“Para mí es un orgullo poder estar a su lado”, expresó Pugno al anunciar su participación, en referencia a Benito Fernández.

La jornada promete una tarde dedicada a la moda y la alta costura, con la presentación de diferentes propuestas y la participación de diseñadores y modelos.

De esta manera, Fernanda Pugno llevará el nombre de María Juana a una importante pasarela regional, cerrando el 2026 con una participación que representa un nuevo paso en su trayectoria dentro de la alta costura.