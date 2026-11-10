10 de noviembre: ¿por qué se celebra el Día de la Tradición en Argentina?

Cada 10 de noviembre, Argentina celebra el Día de la Tradición, una fecha destinada a reconocer y poner en valor las costumbres, las expresiones culturales y las raíces que forman parte de nuestra identidad nacional. La elección de este día no es casual: recuerda el nacimiento de José Hernández, uno de los escritores más importantes de la literatura argentina y autor de «El gaucho Martín Fierro».

José Rafael Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la provincia de Buenos Aires. Fue poeta, periodista, político y militar, pero alcanzó un lugar fundamental en la historia cultural del país gracias a su obra literaria, en la que retrató la vida, las dificultades, los valores y las costumbres del gaucho argentino.

El Martín Fierro, símbolo de nuestra identidad

Publicado en 1872, «El gaucho Martín Fierro» es considerado una de las obras fundamentales de la literatura nacional. Su continuación, «La vuelta de Martín Fierro», apareció en 1879.

A través de sus versos, Hernández narró la historia de un gaucho que sufre las injusticias de su época, es obligado a incorporarse al servicio militar y termina enfrentándose a una realidad social que lo margina.

La obra no solamente describe la vida rural, sino que también refleja la cultura gauchesca, sus códigos de honor, la relación con el caballo, el trabajo en el campo, la amistad, la familia y la libertad.

Algunos de sus versos trascendieron los libros y se incorporaron al lenguaje popular, convirtiéndose en frases que todavía hoy forman parte de nuestra memoria colectiva.

¿Desde cuándo se celebra el Día de la Tradición?

La iniciativa de establecer una jornada dedicada a las tradiciones gauchas surgió del periodista, poeta y costumbrista Francisco Timpone, integrante de la Agrupación Bases, quien impulsó la propuesta de homenajear la cultura criolla.

En 1939, mediante la Ley Provincial N.º 4756, se estableció oficialmente el 10 de noviembre como Día de la Tradición en la provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, en 1975, la Ley Nacional N.º 21.154 extendió la celebración a todo el territorio argentino, consolidando definitivamente esta fecha en el calendario nacional.

¿Qué significa hablar de tradición?

La palabra tradición proviene del latín traditio, relacionada con la idea de transmitir o entregar algo. Se refiere a aquellos conocimientos, costumbres, creencias y expresiones culturales que pasan de generación en generación.

En Argentina, la tradición no se limita únicamente a la figura del gaucho. También está presente en el mate compartido, las reuniones familiares, las comidas regionales, las fiestas populares, las danzas folclóricas, las payadas, las artesanías, la música y tantas otras manifestaciones que identifican a cada región.

El chamamé del litoral, la chacarera santiagueña, la zamba, el tango, las empanadas, el locro, el asado y las celebraciones populares son algunas de las expresiones que enriquecen nuestra diversidad cultural.

En cada provincia y en cada comunidad existen costumbres propias que construyen una identidad compartida.

Una tradición que se mantiene viva

El Día de la Tradición es una oportunidad para recordar de dónde venimos, reconocer el legado de nuestros antepasados y comprender que la cultura no es algo detenido en el pasado.

Las tradiciones se mantienen vivas cuando se practican, se comparten y se transmiten a las nuevas generaciones. Cada niño que aprende una danza folclórica, cada músico que interpreta una canción de nuestra tierra, cada familia que comparte un mate o prepara una comida típica está contribuyendo a preservar ese patrimonio cultural.

A casi dos siglos del nacimiento de José Hernández, su obra continúa invitándonos a reflexionar sobre nuestra historia y nuestra identidad.

Porque la tradición no consiste solamente en recordar lo que hicieron quienes nos precedieron, sino también en mantener vivas aquellas costumbres y valores que queremos transmitir a quienes vienen después.