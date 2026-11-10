Otto Loewi y el descubrimiento del nervio vago: el freno natural del cuerpo que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad

¿Sabías que nuestro cuerpo tiene un sistema natural que ayuda a bajar las revoluciones, disminuir el ritmo cardíaco y recuperar la calma después de una situación de tensión? Uno de sus grandes protagonistas es el nervio vago, una estructura fundamental del sistema nervioso que conecta el cerebro con numerosos órganos y participa en la regulación de funciones tan importantes como los latidos del corazón, la respiración y la digestión.

Su funcionamiento comenzó a comprenderse mejor gracias a los experimentos de Otto Loewi, un farmacólogo austríaco-alemán que realizó un descubrimiento revolucionario y recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1936, compartido con el científico británico Henry Dale.

El experimento que cambió la historia de la medicina

En 1921, Loewi realizó un experimento utilizando dos corazones de rana. El primero permanecía conectado a sus nervios y era mantenido en una solución fisiológica. Al estimular eléctricamente el nervio vago, observó que los latidos del corazón disminuían.

Lo sorprendente ocurrió cuando tomó el líquido que había estado en contacto con ese primer corazón y lo trasladó al segundo, que no había recibido ninguna estimulación nerviosa. El segundo corazón también comenzó a latir más lentamente.

Esto demostraba que el nervio no necesitaba transmitir una señal eléctrica directamente al músculo cardíaco: liberaba una sustancia química capaz de producir el efecto.

Loewi llamó inicialmente a esa sustancia Vagusstoff (sustancia del vago). Posteriormente se identificó como acetilcolina, un neurotransmisor fundamental para la comunicación entre las células nerviosas.

El descubrimiento demostró que los nervios pueden comunicarse mediante sustancias químicas y abrió un camino fundamental para comprender el funcionamiento del sistema nervioso. Por estos trabajos, Loewi y Dale recibieron el Nobel de 1936.

El nervio vago: el freno natural incorporado

El nervio vago es uno de los nervios más importantes del organismo. Es el décimo par craneal y forma parte del sistema nervioso parasimpático, encargado de favorecer los procesos de descanso, recuperación y conservación de energía.

Su recorrido comienza en el tronco encefálico y se extiende hacia el cuello, el tórax y el abdomen, estableciendo conexiones con órganos como el corazón, los pulmones, el estómago y los intestinos.

Para comprender su función podemos imaginar que nuestro sistema nervioso tiene dos grandes modos de funcionamiento:

El acelerador: el sistema nervioso simpático, que prepara al organismo para actuar frente a una amenaza, un desafío o una situación de estrés. Aumenta la frecuencia cardíaca, moviliza energía y pone al cuerpo en estado de alerta.

el sistema nervioso simpático, que prepara al organismo para actuar frente a una amenaza, un desafío o una situación de estrés. Aumenta la frecuencia cardíaca, moviliza energía y pone al cuerpo en estado de alerta. El freno: el sistema nervioso parasimpático, en el que el nervio vago cumple un papel central. Ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca, favorece la digestión y permite que el organismo vuelva a un estado de mayor tranquilidad.

Esto no significa que uno de los sistemas sea bueno y el otro malo. Ambos son necesarios. El problema aparece cuando permanecemos demasiado tiempo en estado de alerta y nos cuesta recuperar la calma.

Cuando aumenta la actividad parasimpática a través del nervio vago, se favorecen respuestas fisiológicas asociadas al descanso y la recuperación. Por eso suele hablarse del nervio vago como un freno natural del cuerpo.

¿Cómo podemos estimular el nervio vago de manera natural?

Existen distintas prácticas cotidianas que pueden favorecer la regulación del sistema nervioso autónomo. Algunas tienen respaldo científico más sólido, mientras que otras cuentan con evidencia preliminar o limitada.

No se trata de activar un interruptor mágico ni de eliminar la ansiedad de inmediato, sino de ofrecerle al organismo señales que favorezcan la relajación.

1. Respiración lenta y profunda

Es una de las herramientas más accesibles y estudiadas.

Cuando respiramos lentamente, especialmente cuando la exhalación es suave y algo más prolongada que la inhalación, podemos favorecer la actividad parasimpática y la regulación del ritmo cardíaco.

Una práctica sencilla consiste en:

Inhalar suavemente por la nariz durante 4 segundos.

Exhalar lentamente durante 6 segundos.

Repetir durante 3 a 5 minutos, sin forzar la respiración.

No es necesario llenar los pulmones al máximo. Lo importante es respirar de manera cómoda, tranquila y regular.

La respiración lenta puede ayudar a disminuir la activación fisiológica asociada al estrés y mejorar la sensación de calma.

2. Cantar y tararear

Cantar una canción que nos guste o simplemente emitir un sonido prolongado como un «mmm» produce vibraciones en la garganta y modifica el ritmo respiratorio.

El canto también favorece las exhalaciones prolongadas y puede generar sensaciones de bienestar, especialmente cuando se realiza en compañía de otras personas.

Algunos estudios encontraron mejoras en indicadores de regulación cardiorrespiratoria durante el canto y la vocalización sostenida. Esto no demuestra que cualquier canción estimule directamente el nervio vago, pero sí que puede ser una práctica beneficiosa para relajarse.

3. Hacer gárgaras con agua

Las gárgaras activan los músculos de la garganta y las estructuras de la faringe, una región que tiene conexiones nerviosas vinculadas con el nervio vago.

Se suele mencionar esta práctica como una forma de estimularlo. Sin embargo, todavía no existe evidencia clínica sólida de que hacer gárgaras produzca un aumento significativo y duradero del tono vagal.

Puede incorporarse como un hábito sencillo de higiene y cuidado personal, sin esperar resultados terapéuticos específicos.

4. Agua fría en el rostro

El contacto del agua fría con la cara puede activar el llamado reflejo de inmersión, una respuesta automática del organismo que involucra al sistema nervioso autónomo.

Este reflejo puede provocar una disminución de la frecuencia cardíaca y cambios en la circulación, como parte de un mecanismo que ayuda a conservar oxígeno.

Una alternativa suave consiste en salpicarse el rostro con agua fresca durante unos segundos.

No hace falta sumergir la cabeza en agua helada ni contener la respiración. Las exposiciones intensas al frío pueden generar respuestas cardiovasculares bruscas y no son recomendables para personas con determinadas enfermedades cardíacas o problemas circulatorios.

5. Masajes suaves en las orejas

El nervio vago tiene una pequeña rama sensitiva que llega a determinadas zonas del oído externo.

Por eso, la estimulación de algunas regiones de la oreja se investiga como una posible vía para influir sobre la actividad vagal.

Se puede realizar un masaje suave en la parte externa de las orejas, con movimientos circulares y sin ejercer presión excesiva.

Es importante aclarar que un masaje común no equivale a la estimulación eléctrica transcutánea del nervio vago, una técnica específica que se estudia en investigaciones médicas. Tampoco está demostrado que masajear cualquier parte de la oreja reduzca la ansiedad mediante este mecanismo.

6. Meditación y relajación consciente

Dedicar unos minutos a permanecer en silencio, observar la respiración y prestar atención al momento presente puede ayudar a reducir la respuesta de estrés.

La meditación, la atención plena (mindfulness) y los ejercicios de relajación progresiva permiten reconocer las señales de tensión corporal y aprender a responder de otra manera.

Con la práctica regular, estas actividades pueden contribuir al bienestar emocional y a una mejor regulación de la respuesta fisiológica frente a situaciones estresantes.

7. Caminar y realizar actividad física

La actividad física moderada y regular también contribuye a mejorar la salud cardiovascular y la regulación del sistema nervioso autónomo.

Caminar al aire libre, andar en bicicleta, nadar, bailar o practicar yoga son alternativas que pueden ayudar a liberar tensiones y mejorar el estado de ánimo.

No es necesario realizar entrenamientos intensos: la constancia suele ser más importante que la exigencia.

8. Reír, compartir y mantener vínculos sociales

La conexión humana también tiene un papel importante en la regulación del estrés.

Conversar con alguien de confianza, compartir una comida, abrazar a un ser querido, jugar con una mascota o reírse con amigos son experiencias que pueden favorecer la sensación de seguridad y bienestar.

El organismo no solamente responde a estímulos físicos: también interpreta las señales de confianza, compañía y protección que recibe del entorno.

Una rutina sencilla para recuperar la calma

Podemos combinar algunas de estas prácticas en una rutina diaria de aproximadamente diez minutos:

Sentarse cómodamente y relajar los hombros. Respirar lentamente durante tres minutos, inhalando en cuatro segundos y exhalando en seis. Dedicar dos minutos a tararear una melodía o cantar suavemente. Realizar movimientos suaves de cuello y hombros, sin forzar. Masajear delicadamente las orejas durante un minuto. Finalizar con unos minutos de respiración tranquila y atención al cuerpo.

La clave es la regularidad y no la intensidad. Si alguna práctica genera mareos, falta de aire, palpitaciones o malestar, hay que interrumpirla.

El nervio vago y la ansiedad: ¿qué relación tienen?

El estrés y la ansiedad involucran múltiples mecanismos cerebrales, hormonales y corporales. El nervio vago participa en la regulación de algunas de estas respuestas, pero no es el único responsable de nuestro estado emocional.

Una buena regulación parasimpática permite que el organismo pueda salir con mayor facilidad del estado de alerta después de una situación exigente.

Por eso, aprender a respirar mejor, realizar actividad física, descansar adecuadamente, cultivar vínculos saludables y practicar técnicas de relajación puede contribuir a mejorar nuestra capacidad de afrontar el estrés.

Estas herramientas son complementarias y no reemplazan la atención psicológica o médica cuando la ansiedad es persistente, intensa o interfiere con la vida cotidiana.

El descubrimiento de Otto Loewi permitió comprender que el cuerpo tiene mecanismos químicos y nerviosos extraordinariamente precisos para regular sus funciones. Casi un siglo después, el estudio del nervio vago sigue ofreciendo nuevas pistas sobre la relación entre el cerebro, el corazón, la respiración y nuestras emociones.

Quizás una de las enseñanzas más interesantes sea que, en medio de tantas exigencias cotidianas, contamos con herramientas sencillas para ayudar a nuestro organismo a recuperar el equilibrio: respirar, cantar, caminar, descansar y conectarnos con los demás.