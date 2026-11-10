Córdoba vive una vigilia de fe y emoción ante la expectativa por la llegada del papa León XIV

Foto: María Juana News

Desde Córdoba, Maricel Alanda compartió con Radio María Juana cómo se viven las horas de expectativa y preparación ante la llegada del papa León XIV a la Argentina.

La espera está marcada por la emoción, la oración y el entusiasmo de los fieles que aguardan la posibilidad de recibir al Sumo Pontífice en nuestro país. Para la comunidad católica, se trata de un acontecimiento de enorme significado espiritual, que renueva la esperanza y genera espacios de encuentro entre personas de distintas localidades.

La vigilia se convierte así en una expresión de fe colectiva, con momentos de oración, acompañamiento y expectativa por un acontecimiento que despierta un profundo interés en todo el país.

La convocatoria tuvo como escenario el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde desde la tarde del lunes comenzaron a ingresar peregrinos provenientes de distintos puntos de Córdoba, de otras provincias argentinas y de países vecinos.

Miles de personas participaron de la vigilia, que incluyó música, baile, expresiones artísticas y momentos de oración. La propuesta fue pensada especialmente para los jóvenes, aunque estuvo abierta a fieles de todas las edades.

Una noche de espera y una jornada histórica

La llegada de León XIV a Córdoba está prevista para este martes 10 de noviembre, alrededor de las 9 de la mañana. A las 10 encabezará una celebración eucarística en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de FAdeA, donde se espera una multitudinaria participación de fieles.

Luego de la misa, el Pontífice realizará un recorrido en papamóvil por distintas avenidas de la ciudad, pasando por avenida Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar al Arzobispado, donde saludará a los presentes desde el balcón.

Por la tarde, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Finalmente, está previsto que emprenda su regreso a Buenos Aires a las 16:55.

La visita tiene además un significado histórico: será la primera vez desde 1987, cuando Juan Pablo II estuvo en Córdoba, que un Papa llega a la provincia.

En comunicación con Radio María Juana, Maricel Alanda nos acerca el clima que se vive en estas horas en la capital cordobesa, donde la fe, la emoción y la expectativa se combinan en una vigilia que reúne a miles de personas para recibir al sucesor de Pedro.

Una jornada que promete quedar en la memoria de la Iglesia argentina y de todos aquellos que se acercaron para vivir de cerca este acontecimiento.