Llega a María Juana una experiencia inmersiva de Breathwork y sonido binaural

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Jesica Protti sobre la experiencia inmersiva de Breathwork y Sonido Binaural organizada por Ey Respira junto a Jesica Protti Counselor, una propuesta innovadora orientada al bienestar emocional, la conexión interior y el crecimiento personal.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 30 de mayo a las 15 horas y busca brindar a los participantes una experiencia profunda a través de técnicas de respiración consciente y estímulos sonoros binaurales, herramientas que permiten conectar con las emociones, reducir tensiones y recuperar el poder personal.

Durante la charla, Protti explicó que la respiración representa “un puente entre la vida y la muerte”, destacando su importancia como una herramienta simple pero poderosa que acompaña a las personas en su propio viaje interno y en procesos de transformación personal.

Además, remarcó que el Breathwork trabaja sobre la respiración consciente para generar estados de relajación, introspección y liberación emocional, mientras que el sonido binaural acompaña el proceso ayudando a crear una experiencia sensorial inmersiva.

La propuesta llega a María Juana como una alternativa diferente vinculada al bienestar integral, invitando a las personas a reconectar consigo mismas, tomar conciencia del presente y explorar nuevas herramientas de autoconocimiento.