Los más chicos juegan el clásico mariajuanense

El sábado se desarrollará la 12ª fecha del Torneo Clausura de Primera B Zona Sur y como atractivo tiene la disputa de un nuevo clásico local.

Atlético María Juana recibirá en el estadio “Néstor Tomás Suppo” al Club Atlético Talleres en el marco de una nueva fecha del torneo de inferiores.

El “chupa” y la “T” se medirán en las cuatros categorías puntuables (9ª, 8ª, 7ª y 6ª) a partir de las 14:00 horas.

Una vez más, los más chicos vivirán la fiesta de un clásico local en la recta final de la competencia que en la tabla general lo tiene a Atlético María Juana con 142 unidades y a Talleres con 98 puntos.

El resto de la jornada tendrá estos juegos: Brown vs At. Esmeralda, Sp. Santa Clara vs Def. Frontera, Florida vs Zenón Pereyra FC, San Martín vs Dep. Josefina, La Trucha vs La Hidráulica, Sp. Libertad vs Bochófilo Bochazo.