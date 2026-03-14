Delegados de la región se reunieron en la Asamblea del Comité de Cuenca Saguier–Romero–Corralito

(Prensa Comuna María Juana)

Se llevó a cabo la Asamblea Plenaria de Delegados del Comité de Cuenca Principal Saguier–Romero–Corralito (Tramo Superior), un encuentro en el que se presentó un informe técnico y se abordaron distintos temas vinculados a la gestión hídrica y al trabajo conjunto entre las localidades que integran esta cuenca.

Durante la reunión se analizaron aspectos relacionados con el manejo del recurso hídrico, la planificación de obras y la coordinación de acciones regionales orientadas a la prevención de situaciones hídricas. Además, se destacó la importancia de fortalecer la articulación entre las diferentes comunidades para avanzar en soluciones que permitan mejorar la infraestructura y el cuidado del territorio.

Desde la Comuna de María Juana, la gestión encabezada por Zulma Maciel continúa participando activamente de estos espacios institucionales, que permiten compartir diagnósticos, proyectar obras y coordinar estrategias de trabajo que beneficien tanto a María Juana como a toda la región.