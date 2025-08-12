Luis Martinez nos presenta su Dodge Coronado 1969 en “Un Día de Colección”

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos

En el marco de las Fiestas Patronales de María Juana y dentro de la 5ª edición de “Un Día de Colección”, nos encontramos con una joya sobre ruedas y una historia que merece ser contada. Luis Martínez presentó su Dodge Coronado 1969, un automóvil que no solo llama la atención por su impecable estado y valor histórico, sino también por la increíble anécdota que lo acompaña.

Durante la charla, Martínez contó cómo este clásico llegó a sus manos y las emociones que vivió al restaurarlo y mantenerlo con tanto cuidado. Pero la sorpresa más grande fue cuando relató el llamado que recibió con una propuesta inesperada: que su auto forme parte de una nueva producción de Netflix.

Una historia que combina pasión por el automovilismo, amor por lo clásico y la posibilidad de que un pedacito de María Juana llegue a la pantalla grande, llevando nuestra cultura y nuestro patrimonio a nuevos horizontes.