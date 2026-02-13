Marcelo Beltramo habló en la radio sobre el trabajo permanente de la Comuna de Eustolia

Regionales

En la mañana de la radio charlamos con el presidente comunal de Colonia Eustolia, Marcelo Beltramo, quien brindó un panorama de la actualidad de la comuna y detalló las tareas que se vienen desarrollando en distintos sectores del distrito.

Beltramo destacó que continúan trabajando intensamente en el mantenimiento de caminos, llevando adelante tareas de poda y corte de pasto, especialmente en cruces donde la visibilidad se encuentra reducida. El objetivo principal es mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes, tanto para vecinos como para quienes transitan por la zona.

En ese sentido, desde la comuna recordaron la importancia de circular con precaución y respetar las velocidades permitidas, apelando a la responsabilidad de todos para evitar siniestros.

Por otra parte, el presidente comunal informó que finalizaron las tareas de restauración de las estatuas religiosas de la Capillita en recuerdo a Santa Lucía, ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 13. Se trata de un espacio de profundo valor espiritual y simbólico para la comunidad, que ahora luce renovado y preservado para las futuras generaciones.

Además, Beltramo remarcó que se trabaja de manera constante en el mejoramiento de los caminos rurales del distrito, realizando tareas de:

➡️ Ensanchamiento
⬆️ Alteo
🌱 Desmalezado

Estas labores demandan una parte significativa de los recursos comunales, debido a la amplia extensión territorial que abarca Eustolia, pero resultan fundamentales para garantizar la transitabilidad, especialmente en épocas de lluvias y durante la actividad productiva.

Desde la Comuna reafirmaron el compromiso de seguir gestionando y trabajando para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de todos los vecinos de Eustolia.

