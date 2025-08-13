Marcos Romero, de Grupo Orígenes: “Es un orgullo llevar nuestro folclore a las Fiestas Patronales de María Juana”

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Agricultores Federados Argentinos – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles

En la mañana de Comunicándonos, conversamos con Marcos Romero, integrante de Grupo Orígenes, quien se prepara para subir al escenario del ciclo “Música Para Todos” este sábado, en el marco de las Fiestas Patronales de María Juana.

Romero expresó su alegría por ser parte de una propuesta que reúne a artistas locales y regionales en un evento pensado para toda la familia. El grupo presentará un repertorio folclórico que incluirá clásicos y temas propios, manteniendo vivo el sonido de nuestras raíces y el espíritu de la música tradicional argentina.

Este sábado, en el anfiteatro Emilio Vidal de la Plaza San Martín, también se presentarán Juli Retamozo y su banda, y MC Cuarteto, además de espectáculos de danzas que abrirán la jornada. El domingo, la programación continuará con Dinamik Circo, Allá Ellos, Guille Benítez y el gran cierre a cargo de Chipote.

La Comuna de María Juana invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana que combina música, paseo de artesanos, patio de comidas y actividades para los más chicos, en una verdadera fiesta popular que crece año a año.